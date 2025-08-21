Legendarna marka wprowadza na rynek nowość: przełomową innowację, czyli produkt do pielęgnacji skóry, który opóźnia widoczne efekty jej starzenia się

The Lifting Firming Mask to produkt oferujący nową technologię La Mer, czyli 4V Ageless Power, która jest odpowiedzią na potrzeby starzejącej się skóry tj. zmarszczki, linie, zmniejszenie jędrności skóry – zapewniając efekt liftingu i ujędrnienia dla młodszego wyglądu z wyrzeźbionymi konturami.

Bez względu na to, czy jest stosowana jako część codziennego rytuału, czy też okazjonalnie, nasza maska przyszłości oferuje natychmiastowe rezultaty, jednocześnie zapewniając podstawę długoterminowej pielęgnacji skóry, która odmienia jej wygląd.

The Lifting Firming Mask oferuje natychmiastowe efekty dzięki znacznej dawce głębokiego, uzdrawiającego nawilżenia i ukojenia. Posiada także właściwości antyoksydacyjne, ujędrnia i poprawia strukturę skóry. Z czasem maska ma wpływ na polepszenie naturalnych procesów regeneracji skóry, poprawiając jej jędrność, gęstość i elastyczność.

Produkt specjalnie stworzono z myślą o potrzebach starzejącej się skóry w czterech obszarach młodego wyglądu (4 Vectors of Youth). Maska rozprawia się widocznymi drobnymi liniami, zmarszczkami, wiotkością skóry oraz utratą jędrności, a także ogólnymi efektami jej starzenia sią. Rezultatem jest zdecydowanie młodszy wygląd skóry, która jest ujędrniona i zrewitalizowana z efektem liftingu.

Maska zawiera wykorzystywaną na wyłączność przez La Mer NOWĄ Bounce Building Technology. Jest to luksusowa formuła, która po aplikacji zapewnia uczucie świeżości, uwalniając jednocześnie wnikające głęboko w skórę skuteczne składniki aktywne. W rezultacie skóra zyskuje sprężystą, kremową teksturę i piękny wygląd.

KORZYŚCI NATYCHMIASTOWE

Skóra przechodzi transformację od wewnątrz, natychmiast zyskując wielowymiarowość, dzięki potężnej dawce nawilżenia, która zapewnia jej ujędrnienie i przywraca blask. Maska ma właściwości antyoksydacyjne i wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, zapewniając jej lepszą ochronę.

KORZYŚCI DŁUGOTERMINOWE – REGULARNE STOSOWANIE

Poziome efekty starzenia się skóry: Głębokie linie i zmarszczki są widocznie zmniejszone, a tekstura skóry staje się wygładzona. Pionowe efekty starzenia się skóry: Widoczny efekt liftingu skóry w kluczowych obszarach — policzki, linia żuchwy, czoło, a nawet szyja.

SKŁADNIKI

Miracle Broth™ + Restructuring Ferment:W sercu formuły maski znajduje się kultowy ferment marki La Mer:Miracle Broth™, znany ze swoich właściwości kojących, wzmacniającychi rewitalizujących skórę. W połączeniu z Restructuring Ferment zapewnione jestdwutorowe działanie: zwiększenie jędrności skóry i zauważalny efekt liftingu.Razem obydwa składniki przynoszą widoczny efekt liftingu i ujędrnienia skóryprosto z jej wnętrza.

Lime Tea Concentrate:Stworzony przez La Mer składnik o właściwościach antyoksydacyjnych– Lime Tea Concentrate – pomaga chronić skórę przed uszkodzeniamii zanieczyszczeniami, które mogą przyspieszyć rozpad białek strukturalnych(elastyny i kolagenu). W ten sposób chroniona jest na poziomie pamięcikomórkowej skóry informacja o jej młodym wyglądzie.

Skin Filling Infusion:Niezwykle skuteczny polisacharyd, który natychmiast ujędrnia i nawilża skórę,przywracając jej efekt młodzieńczej gęstości. Jest to wiążący wodę aktywnyskładnik pielęgnujący skórę, który zapewnia jej dogłębne, uzdrawiającenawilżenie w ramach interaktywnego systemu.

Marine Elasticity Algae:Marine Elasticity Algae to wyjątkowo skuteczny morski składnik aktywny, którywpływa na zmniejszenie widoczności głębokich linii i zmarszczek. Pomaga onwzmocnić skórę, zapewniając widoczny efekt wygładzenia i wypełnienia liniioraz zmarszczek.

i Autor: La Mer/ Materiały prasowe

