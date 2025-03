Lekki jak nigdy, trwały jak zawsze! Odkryj mistrzowski podkład na wiosnę

Bez względu na modę i panujące trendy piękna i zdrowa skóra to podstawa. Jej sekretem jest oczywiście dobrze dobrana pielęgnacja, a w makijażu absolutnym numerem jeden od lat pozostaje podkład. Nieważne, czy stawiamy na lekkie, rozświetlające formuły, czy też na bardziej kryjące produkty to waśnie podkład będzie stanowił bazę wyjściową do całości makeupu. Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny. W dzisiejszych czasach podkład nie powinien nas, ani przyciemniać, ani rozjaśniać. Kobiety z całego świata poszukują zawsze idealnie dobranych kolorów do swojej karnacji.

Przygotuj się na rewolucję w makijażu twarzy z Super Stay Lumi Matte i poznaj podkład lekki jak powietrze! Ten produkt powstał z myślą o kobietach, które pragną perfekcyjnego satynowo-matowego wykończenia bez efektu maski. Super Stay Lumi Matte łączy wyjątkową trwałość z lekką formułą, zapewniając świeży i promienny wygląd przez cały dzień.

Kluczowe cechy Super Stay Lumi Matte:

Ultralekki: podkład lekki jak powietrze, dzięki innowacyjnej technologii Air Flex skóra oddycha, a Ty zapominasz o ciężkim, niekomfortowym uczuciu.

Formuła: dzięki oddychającej formule, wzbogaconej aminokwasami, podkład jest odporny na pot, wodę i ścieranie.

Długotrwały efekt: podkład utrzymuje się aż do 30h, zapewniając długotrwały, świeży wygląd przez cały dzień.

Dlaczego warto wybrać Super Stay Lumi Matte?

Efekt: dzięki unikalnej formule, podkład zapewnia satynowo-matowe wykończenie, bez efektu maski – idealny wybór dla tych, którzy pragną uzyskać równowagę między zmatowioną a promienną cerą. Produkt perfekcyjnie stapia się ze skórą, nie pozostawiając smug ani widocznych linii.

Idealny na każdą okazję: niezależnie od tego, czy wybierasz się do pracy, czy na wieczorne wyjście, Super Stay Lumi Matte zapewnia nieskazitelne krycie i satynowy efekt.

Innowacyjna pielęgnacja: ultralekka, wegańska formuła, która nie zatyka porów.

Dostępny w 6 odcieniach, idealny do każdego typu cery, niezależnie od karnacji. Odkryj nową jakość makijażu z Super Stay Lumi Matte – podkładem, który jest tak lekki jak powietrze, a jednocześnie tak trwały jak nigdy dotąd!

Twarzą kampanii została uznana na całym świecie piosenkarka, producentka muzyczna i ikona mody – Peggy Gou. Artystka, znana ze swojego wyjątkowego stylu oraz charyzmy, doskonale odzwierciedla filozofię nowego podkładu Maybelline New York. Peggy, która łączy pasję do muzyki, mody i sztuki, idealnie wpisuje się w przesłanie kampanii, które podkreśla autentyczność, pewność siebie i odwagę w wyrażaniu siebie.