Lekki makijaż na lato! Świeży i promienny

W codziennym biegu, między promieniami porannego słońca a wieczornym ciepłem letnich spotkań, szukamy sprawdzonego sposobu na lekkość – w stylizacjach, ale i w makijażu. Chcemy czuć się swobodnie, lecz nadal pięknie i wyjątkowo. Wystarczy kilka dobrze dobranych kosmetyków, które podkreślą urodę, wyrównają koloryt skóry i dodadzą jej blasku – bez efektu maski. Chodzi o świeżość, trwałość i swobodę.

Oto produkty EISENBERG z linii makijażowej, które pozwolą Ci stworzyć perfekcyjny second skin make up – lekki, trwały i promienny.

PERFEKCYJNA BAZA

EISENBERG INSTANT COMPLEXION PERFECTOR to wielozadaniowa emulsja, która łączy właściwości pielęgnacyjne z makijażowymi. Jej lekka, aksamitna konsystencja błyskawicznie wygładza skórę, zmniejsza widoczność porów i drobnych linii, pozostawiając cerę matową, ale pełną życia. Dzięki innowacyjnej formule z olejem arganowym, pistacją i wyciągiem z winogron, nie tylko upiększa, ale też pielęgnuje – regeneruje, odżywia i chroni. Działa jak idealny filtr, który nie obciąża, lecz stapia się ze skórą, tworząc perfekcyjną bazę pod makijaż. To pierwszy krok do makijażu, który wygląda jak druga skóra – lekki, naturalny i trwały.

SPRAWDŹ: EISENBERG INSTANT COMPLEXION PERFECTOR, 265 zł/30 ml/sephora.pl

AKSAMITNA SKÓRA

EISENBERG INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP to podkład, który redefiniuje pojęcie lekkości. Jego luksusowa, ultrakomfortowa konsystencja otula skórę niczym delikatny welon – niewidoczny, a jednak skuteczny. Formuła wzbogacona o antyoksydacyjny wyciąg z granatu i odżywczy olej ze słodkich migdałów, zapewnia nieskazitelne wykończenie. Dzięki innowacyjnym cukrom oraz ochronie SPF 25 PA+++ ten produkt nie tylko koryguje, ale także chroni, nawilża i wygładza skórę przez cały dzień bez obciążenia. To doskonały wybór dla tych, którzy oczekują perfekcji w makijażu, ale chcą zachować naturalność i komfort – prawdziwa second skin na lato i nie tylko.

SPRAWDŹ: EISENBERG INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP, 289 zł/30 ml/sephora.pl

PRECYZYJNA KOREKCJA

EISENBERG PRECISION CONCEALER to doskonały sojusznik skóry zmęczonej, przesuszonej lub z drobnymi niedoskonałościami. Dzięki połączeniu kojącego nagietka i regenerującej Formuły Trio-Molecular® błyskawicznie odświeża spojrzenie, niweluje oznaki zmęczenia i zapewnia 8 godzin intensywnego nawilżenia. Niewidoczny na skórze, a jednocześnie skuteczny – doskonale wtapia się w cerę, niezależnie od jej typu czy odcienia. Precyzyjny aplikator pozwala na łatwe dozowanie, a lekka konsystencja umożliwia bezproblemową aplikację. To dyskretna korekta, która działa jak retusz w czasie rzeczywistym – kluczowy element perfekcyjnego i naturalnego second skin make up na co dzień.

SPRAWDŹ: EISENBERG PRECISION CONCEALER, 199 zł/5 ml/sephora.pl

NATURALNE WYKOŃCZENIE

EISENBERG ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER to wyjątkowo drobno zmielony puder sypki to sekret naturalnie perfekcyjnego wykończenia. Matowi, utrwala i subtelnie rozświetla skórę, pozostając niemal niewidoczny. Dzięki zawartości pudru z łodyg bambusa skutecznie absorbuje sebum, a rewitalizujący kompleks pielęgnuje, wygładza i dodaje cerze świeżości. Jedwabista konsystencja nie osiada w porach ani liniach, tworząc efekt zmatowionej, ale pełnej blasku skóry – miękkiej w dotyku i pięknie wygładzonej. To idealne dopełnienie makijażu, który staje się niewidoczny jak druga skóra, a jednocześnie niezawodny.

SPRAWDŹ: EISENBERG ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER, 355 zł/7 g/sephora.pl