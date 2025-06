i Autor: materiały prasowe Eisenberg

Letni blask z Eisenberg Paris – idealny makijaż na ciepłe dni

Nadchodzące lato i ciepłe dni to czas na zmiany nie tylko w szafie, ale też w makijażu. Nasza skóra pragnie oddechu, a make-up powinien być lekki i delikatny. Zamieńmy więc ciężkie, kryjące formuły kosmetyków na rzecz produktów, które podkreślają nasze naturalne piękno. Letni look nie wymaga wiele – wystarczy odrobina korektora, delikatnie podkreślone rzęsy i muśnięte kolorem usta, by wyglądać naturalnie i promiennie przez cały dzień.