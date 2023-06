Letni makijaż, czyli jaki? Najlepsze trendy na lato 2023

Stworzenie letniego looku z kosmetykami KIKO MILANO to prawdziwa „włoska robota”. Marka ta, głęboko zakorzeniona w wartościach „Made in Italy”, od 25 lat pomaga kobietom na całym świecie zarówno podążać za trendami rodem z Fashion Week, jak i podkreślać ich indywidualność. A co proponuje na lato 2023? Fanki kolorowych, emanujących letnią radością make-upów powinny skusić się na paletę cieni cieszących oko, a te z nas, które w upalne dni najlepiej czują się sauté, mogą jednie podkreślić spojrzenie – za sprawą maskary wydobywającej jego głębię, albo usta dzięki szmince sprawiającej, że będą soczyste i kuszące. Zawsze warto mieć pod ręką róż do policzków, który pomoże w ożywieniu kolorytu cery, jak i podkreśli rysy twarzy.

KIKO MILANO Beauty Essentials Hydrating Shiny Lipstick to nawilżająca pomadka o błyszczącym wykończeniu. Jej nawilżająca i otulająca konsystencja, wzbogacona olejkiem jojoba i masłem shea, przyjemnie rozpływa się na ustach, uwalniając intensywny i jednolity kolor. Niezwykle łatwo się rozprowadza i zapewnia natychmiastowe uczucie komfortu. Zachwycający design w pastelowych kolorach zapewnia pomadce ikoniczny i szlachetny wygląd, a jej zapach kusi słodkimi nutami brzoskwini.

KIKO MILANO Beauty Essentials 3-In-1 12h Long Lasting Mascara to tusz do rzęs 3 w 1 o trwałości do 12 godzin. Pozwala uzyskać jednocześnie trzy różne rezultaty: dodaje rzęsom objętości, podkręca je i wydłuża, a także zapewnia panoramiczną objętość po zastosowaniu obu końcówek. Jego formuła została wzbogacona olejem z jojoba i masłem shea, a dzięki elastycznej konsystencji tusz można rozprowadzać na całej długości rzęs lub nakładać warstwowo, bez pozostawiania grudek i obciążania włosków. Zaokrąglony aplikator zapewnia rzęsom podkręcenie i wydłużenie, a aplikator uwypuklony odpowiada za efekt objętości.

K IKO MILANO Essentials All Shades Of Eyeshadow Palette to paleta złożona z 9 cieni do powiek o wysokiej zawartości pigmentów, zapewniających różne efekty wykończenia: jedna baza o wykończeniu matowym, trzy o wykończeniu intensywnie matowym, cztery o wykończeniu ultrametalicznym i jedna o wykończeniu metalicznym marmurkowym. Cienie są przyjemne w aplikacji, łatwo się rozcierają i zapewniają poczucie komfortu na powiekach. Elegancka, miękka w dotyku kasetka jest zaś kompaktowa, poręczna i wyposażona w lusterko.

KIKO MILANO Beauty Essentials Silky Luminous Blush to róż do policzków o matowym i metalicznym wykończeniu, zapewniający żądany rezultat od lekkiego, po intensywny. Róż jest idealny zarówno do ożywienia kolorytu cery, jak i podkreślania rysów twarzy za pomocą gry światła i tworzenia efektu głębi. Formuła kosmetyku wzbogacona została olejkiem jojoba, a jego jedwabista w dotyku tekstura zachwyca wytłaczanym wzorem i zapachem, który tworzą otulające nuty irysa.

