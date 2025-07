Letni must have makijażowy na lato

Błyszczyk, który chłodzi, nawilża i dodaje błysku? Marka NYX PM przedstawia najnowszy hit z serii Fat — Fat Oil Chillz - chłodzący błyszczyk, czyli totalny must have sezonu. Efekt natychmiastowego chłodzenia, który daje orzeźwienie w upalne dni, intensywne nawilżenie utrzymujące się nawet do 12 godzin oraz subtelny, soczysty połysk bez uczucia lepkości.

i Autor: Wygenerowane przez AI Makijaż