Letnia moda, która dodaje słońca. Kolorowe torebki oraz przewiewne materiały

Patchwork powraca w wielkim stylu! Projektanci z całego świata inspirują się tą techniką łączenia różnorodnych skrawków materiałów, tworząc unikatowe ubrania o niepowtarzalnym charakterze. Sukienki, spódnice, koszule, a nawet dodatki zdobione są misternymi połączeniami wzorów i kolorów. To doskonały sposób na dodanie stylizacji odrobiny eklektyzmu i indywidualności. Każdy patchworkowy element jest jedyny w swoim rodzaju, opowiadając własną historię poprzez zestawienie różnych faktur i deseni. Warto postawić na naturalne tkaniny takie jak bawełna czy len w patchworkowych projektach, aby zapewnić sobie przewiewność i komfort noszenia w letnie dni.

Obok patchworkowych ubrań, absolutnym hitem lata są kolorowe torebki. Zapomnij o stonowanych beżach i szarościach – w tym sezonie liczy się odważna paleta barw! Soczysta zieleń, intensywny róż, słoneczny żółty czy głęboki błękit to tylko niektóre z propozycji. Kolorowa torebka może stać się głównym punktem Twojej stylizacji lub stanowić radosny akcent do bardziej stonowanego outfitu. Niezależnie od tego, czy wybierzesz małą listonoszkę, pojemną shopperkę czy stylowy koszyk, pamiętaj, że kolor ma moc! To on dodaje energii i letniego vibe'u każdej stylizacji.

W kontekście letniej mody i wyrazistych akcesoriów nie sposób nie wspomnieć o hiszpańskiej marce Bimba Y Lola. Jej historia rozpoczęła się w 2005 roku w Galicji za sprawą sióstr Marii i Uxíi Domínguez Rodríguez. Nazwa marki jest hołdem dla ich dwóch ukochanych suczek – Bimby i Loli. Od samego początku Bimba Y Lola wyróżniała się świeżym, kreatywnym podejściem do designu oraz odważnym wykorzystaniem kolorów i nietypowych materiałów.

Letnie kolekcje Bimba Y Lola to prawdziwa eksplozja barw i wzorów. Znajdziemy w nich lekkie sukienki w kwiatowe printy, zwiewne spódnice, wygodne szorty oraz oczywiście szeroki wybór kolorowych torebek w najróżniejszych kształtach i rozmiarach. Nie brakuje również nawiązań do trendu patchworkowego w postaci barwnych apaszek czy detali zdobiących ubrania i akcesoria. Bimba Y Lola doskonale rozumie potrzeby letniej garderoby, oferując ubrania wykonane z wysokiej jakości, przewiewnych tkanin, które zapewniają komfort nawet w najgorętsze dni. Marka ta udowadnia, że moda może być zabawna, kolorowa i pełna energii – idealnie wpisując się w letni klimat!

i Autor: materiały prasowe Bimba Y Lola

