Letnia moda, która wprawi Cię w wakacyjny nastrój. To trzeba zobaczyć

Połączenie mody i sztuki w tej 17-elementowej kolekcji zostaje ożywione za pomocą jedwabiu i lnu. Wszystkie części garderoby zostały zaprojektowana z myślą o tym, by można było łączyć je ze sobą na wiele sposobów, za każdym razem tworząc nowe stylizacje, dopasowane do okazji i nastroju. Kolekcja dostępna będzie w sklepie online oraz na Mysiej 3 w Warszawie już od 8 czerwca.

i Autor: Materiały prasowe COS

O marce COS Inspirowana współczesną kulturą i sztuką, londyńska marka COS słynie ze swoich nowoczesnych interpretacji modowej klasyki i długowiecznych, wszechstronnych kolekcji. COS w swoich projektach zawsze dąży do najwyższej jakości i angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w modzie. Marka stawia na innowacyjne detale i materiały, które powstają z wykorzystaniem najnowszych technologie w dziedzinie zrównoważonego pozyskiwania włókien. Tak powstają unikalne kolekcje marki, które łączą funkcjonalność z ponadczasowym stylem.Stephen Doherty

Seria "Gratitude Blooms" autorstwa Stephena Doherty'ego powstała w 2018 roku, kiedy to artysta przebywał jako rezydent w Aamir Art House w Indiach. Koncentrując się na wykorzystaniu kwiatów w rytualnych celebracjach i manifestacjach wdzięczności, seria obejmuje obrazy gnijących, oddanych w ofierze kwiatów oraz różne studia postaci ludzkiej w naturze. Innymi często pojawiającymi się tematami w jego twórczości są społeczność, relacje międzyludzkie i radość. Doherty ukończył studia na Central Saint Martins i jest absolwentem Fundacji Sarabande założonej przez Lee McQueena. W 2019 roku Stephen został uhonorowany tytułem NEW WAVE: Creative przez British Fashion Council. Jego prace prezentowane były na wystawach m.in. w Somerset House w Londynie (2014), The Mass Gallery w Tokio (2017),SHOWstudio w Londynie (2019), Sarabande Foundation w Londynie (2020) oraz Hastings Contemporary w Hastings (2021)

