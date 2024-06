Białoruski zawodnik MMA zatrzymany przez ABW. To on miał stać za podpaleniami na terenie Polski

Wyszedł na imprezę, do domu już nie wrócił. Jego ciało znaleziono dzień później. Młody chłopak utonął w stawie

27 maja funkcjonariusze ABW przeprowadzili akcje w Warszawie, Pruszkowie oraz w województwie pomorskim, podczas których zatrzymali trzech mężczyzn – obywatela Polski oraz dwóch obywateli Białorusi. Zatrzymani są podejrzani o dokonywanie podpaleń obiektów w różnych częściach kraju. ABW poinformowała, że są to kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, której zadaniem było dokonywanie aktów sabotażu, w szczególności podpaleń, na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Sojusz Białoruskich Dziennikarzy Śledczych ujawnił, że jednym z zatrzymanych obywateli Białorusi jest urodzony w 1987 roku Sciapan K., mieszkaniec Mińska i zawodnik MMA. Z doniesień wynika, że mężczyzna był związany z grupami neonazistowskimi ze środowiska kibiców piłkarskich. Podano również, że jego żoną jest córka byłego konsula Białorusi w Gdańsku.

Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, zapytany o te informacje w Radiu ZET, odpowiedział: "nie mogę nic potwierdzić, dlatego że są to informacje tajne". Dodał jednak: "mogę potwierdzić to, że tego typu działania służb białoruskich i rosyjskich miały i mają miejsce na terytorium Polski".

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przypomniał, że w styczniu ABW zatrzymała obywatela Ukrainy, który przygotowywał się do podpaleń we Wrocławiu. Podczas przeprowadzonych czynności zabezpieczono przedmioty mogące służyć do realizacji kolejnych działań sabotażowych.

Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym oraz dokonywania aktów dywersji i sabotażu lub przestępstw o charakterze terrorystycznym, działając w ramach obcego wywiadu. Za te czyny grozi im nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia, na wniosek prokuratury, zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. ABW podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.

