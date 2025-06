Letnia pielęgnacja pod znakiem równowagi

Skwalan – naturalny eliksir nawilżenia i ukojenia

Skwalan to jeden z tych składników, które na stałe zagościły w kosmetycznych hitach i to nie bez powodu. To lekka, bezzapachowa substancja, która jest pochodną materii naturalnie występującej w ludzkim sebum i warstwie lipidowej skóry. Skwalan wykorzystywany w kosmetykach najczęściej pozyskiwany jest z roślin, takich jak oliwki, trzcina cukrowa czy amarantus, co czyni go bezpiecznym, wegańskim i dobrze tolerowanym przez skórę składnikiem. Pomaga on utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia nawet w najbardziej wymagających warunkach, wspiera regenerację warstwy hydrolipidowej, a także chroni komórki skóry przed stresem oksydacyjnym i działaniem wolnych rodników, przyczyniając się do spowolnienia procesów starzenia. Skwalan to recepta na uniwersalność i kompatybilność – dzięki swojej lekkiej konsystencji i biozgodności, nie zapycha porów, nie powoduje reakcji alergicznych i może być stosowany nawet przez osoby z cerą tłustą, trądzikową czy atopową.

To właśnie ten składnik odgrywa kluczową rolę w formule Łagodzącego kremu do twarzy marki Candid – produktu stworzonego z myślą o skutecznej pielęgnacji każdego typu cery, w szczególności tej wrażliwej, wymagającej ukojenia i regeneracji. Razem z ektoiną tworzy idealnie harmonijny duet kojący.

Czy aktywna pielęgnacja może być synonimem delikatności?

Skóra wrażliwa wymaga szczególnej uwagi – zwłaszcza latem, gdy jej naturalna równowaga jest łatwo zaburzana przez intensywne działanie czynników zewnętrznych. Wiele osób sięga wtedy po doraźne nawilżenie, które przynosi chwilową ulgę, ale nie rozwiązuje problemu u źródła. Formuła łagodzącego kremu Candid koncentruje się na odbudowie bariery hydrolipidowej skóry, redukcji dyskomfortu i wzmacnianiu naturalnych mechanizmów obronnych w głębi skóry. Za efekt ukojenia i regeneracji odpowiada duet wspomnianych substancji aktywnych: ektoiny, która działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym i skutkami promieniowania UV, oraz skwalanu, znanego z właściwości wygładzających i nawilżających. Krem zawiera aż 98,8% składników pochodzenia naturalnego, ma lekką, nieobciążającą konsystencję i został przebadany na skórze wrażliwej. To kosmetyk dla tych, którzy oczekują więcej niż tylko ukojenia – w zgodzie z fizjologią skóry i nowoczesną dermokosmetyką.

Kiedy skóra potrzebuje zaufania, nie obietnic

Nie każda skóra cieszy się latem zdrowym blaskiem. Dla wielu osób to czas przesuszenia i nawrotów nadwrażliwości. Marka Candid odpowiada na te potrzeby, oferując krem oparty na działaniu, a nie na marketingowych hasłach. Ektoina i skwalan tworzą formułę, która łagodzi, regeneruje i wspiera skórę w jej naturalnym rytmie, niezależnie czy jest to skóra po opalaniu, złuszczaniu, kontakcie ze słońcem czy słoną wodą. Obie substancje działają komplementarnie:

„Projektując formułę tego kremu, skupiliśmy się na tym, by delikatność szła w parze z zaawansowanym działaniem. Skóra wrażliwa zasługuje na coś więcej niż doraźną ulgę – potrzebuje wsparcia, które przywraca jej komfort i równowagę” – mówi Łukasz Bier, ekspert marki Candid.

W okresie urlopów, podróży i zmiennych warunków atmosferycznych skóra potrzebuje produktów, które działają w jej rytmie – skutecznie, lekko i z szacunkiem dla fizjologii. Formuła kremu Candid to poziom zaawansowania, który, zamknięty w lekkiej konsystencji, sprawia, że pielęgnacja nie obciąża, a wspiera – szczerze, każdego dnia.