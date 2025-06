Letnie buty w jasnych kolorach. Must have na ten sezon

Dlaczego warto mieć w szafie letnie buty w jasnym odcieniu? Co najmniej z trzech racjonalnych powodów. Po pierwsze - są uniwersalne. Dzięki neutralnej barwie świetnie komponują się z niemal każdą stylizacją – od swobodnych, plażowych zestawów po outfity w stylu casual, na spotkania z przyjaciółmi, czy nawet do pracy. Po drugie - jasne buty to sprytny trik, który optycznie wydłuża nogi. Odcienie zbliżone do koloru skóry sprawiają, że stopa wygląda subtelniej, a sylwetka zyskuje na lekkości. I po trzecie: ciemne buty, zwłaszcza w upalne dni, mogą pochłaniać ciepło i sprawiać, że stopa szybciej się nagrzewa. Jasne klapki, japonki czy sandały odbijają promienie słoneczne, co sprawia, że są bardziej komfortowe i praktyczne.

Po jasnej stronie mocy… butów!

W poszukiwaniu idealnych jasnych butów na lato, warto zwrócić uwagę na stylowe i ponadczasowe modele Ipanema. To jedna z najbardziej cenionych marek, która łączy nowoczesny design, wygodę oraz dbałość o środowisko. Są wykonane z tworzywa, które jest nie tylko trwałe, ale i przyjazne dla natury. Jasne buty Ipanema to połączenie minimalistycznej elegancji i brazylijskiego luzu. W ofercie znajdziemy zarówno klasyczne japonki, wygodne klapki, jak i bardziej wyrafinowane sandały ze zdobieniami. Dzięki temu każda kobieta może wybrać model idealny dla siebie – zarówno na plażę, jak i na letnie spacery po mieście.

Dla fanek gładkich japonek, z cienkimi paskami doskonałą propozycją będzie model Ipanema Anat Connect II Fem. Buty są elastyczne, lekkie i wygodne, a uwagę przyciągają paseczki w odcieniach złota, nadające im nutę elegancji. Ipanema High Fashion II Fem to natomiast bardzo jasne japonki z cienkimi paskami, a tym co je wyróżnia jest wysoki, niemal dziesięciocentymetrowy koturn. Jest on stabilny i wygodny, a jednocześnie sprawia, że zwykłe letnie japonki nabierają wyjątkowego charakteru. Płaskie japonki Ipanema Kirei Fem także są utrzymane w odcieniach beżu, ale mają inny układ pasków. Te dwa tradycyjne są ciemniejsze, a trzeci, poprzeczny, jest najjaśniejszy. To dobry wybór dla tych kobiet, które pewniej się czują w butach lepiej „trzymających” stopy.

Ipanema ma też wiele propozycji dla pań, które preferują klapki wsuwane. Ipanema Renda II FEM, w kolorze écru, łączą komfort i elegancję. Miękka, elastyczna podeszwa zapewnia wygodę, a subtelny, koronkowy wzór zdobiący dwa grube paski dodaje im kobiecego uroku. Zostały wykonane z trwałego, wodoodpornego materiału i są równie dobre na plażę, jak i codzienne spacery. To styl i wygoda w jednym! Ipanema Chic Slide Fem to zaś model dla tych pań, które chcą olśniewać także latem. Ich wyróżnikiem są cztery grubsze paski, z których dwa efektownie błyszczą kryształkami. To efekt glamour – i w blasku słońca, i w świetle księżyca! Ipanema Anat Classic Slide Fem to natomiast model o prostym, neutralnym designie. Doskonale będą wyglądać w połączeniu z bikini na plaży czy szortami na basenie. Ich antypoślizgowa podeszwa ma kolor ciemnego beżu i zestawiona została z szerokim, jasnym paskiem.

Ipanema w swojej ofercie ma również sandały. Ipanema Class Connect II Fem to bardzo kobiecy, jasnokremowy model zapinany wokół kostki. Wzrok przyciąga jeden cieniutki pasek, który wygląda niczym zdobiony biżuterią. To efektowny dodatek ‘bling bling’ do stylizacji. Podobnie jak Ipanema Solar Glow Sand Ad, czyli delikatne sandałki z cienkimi, ciekawie przeplatającymi się paseczkami pokrytymi błyszczącym materiałem przypominającym brokat. Ipanema Vibe Sandal Fem to zaś model w jasnym, kremowym kolorze, z grubymi paskami z połyskującym wykończeniem. Wykonane z trwałego materiału, zapewniają komfort, lekkość i świetny look przez cały dzień i w każdej sytuacji.

i Autor: materiały prasowe Ipanema

i Autor: materiały prasowe Ipanema

i Autor: materiały prasowe Ipanema