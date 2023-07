Levi's® i Studio Ghibli wspólnie stworzyli czarującą kolekcję inspirowaną filmem Księżniczka Mononoke

Dzięki niuansom i złożoności, film bada dwoistość ludzkości i natury. W Księżniczce Mononoke natura jest tak samo postacią, jak ludzie czy zwierzęta. W rzeczywistości niektóre postacie są żywymi duchami natury. W filmie Miyazakiego wykorzystano ręcznie malowane tła przedstawiające wspaniałe lasy, rzeki i zwierzęta. Zainspirowana krajobrazami i mistycznymi postaciami filmu, kolekcja Levi's® x Princess Mononoke to ukłon w kierunku opowieści o środowisku i transformującego uroku tego kinowego arcydzieła.Każdy element kolekcji oddaje istotę lasu i piękno głęboko połączonego ze sobą ekosystemu.

Zobacz również: Złota pielęgnacja – dlaczego warto sięgać po kosmetyki ze złotem koloidalnym?

W przypadku kurtki San & Wolf Trucker Jacket, jeansów Ashitaka 501® '93 i szortów San & Moro 501® leśne i słoneczne tło filmu jest harmonijnie wpisane w klimatyczny denim. Natomiast kurtka Nightwalker Denim Kimono oraz ogrodniczki Kodama Denim Overall w kolorze ciemnego indygo przywołują nastrój otoczenia bohaterów filmu. Grafiki na koszulkach i bluzach nawiązują do samych postaci, wykorzystując język filmu do wyrażenia ich ideologii.Kolekcję uzupełnia seria akcesoriów inspirowanych Księżniczką Mononoke. Klasyczna westernowo-amerykańska bandana Levi's® przedstawia mistyczną czerwoną maskę bojową San, a kapelusz Ancient Forest można nosić jako dopełnienie stylizacji. Torba San & Ashitaka przedstawia z jednej strony San i Ashitakę z drugiej.

Dodatkowo, kolekcję uzupełniają dwie portmonetki, jedna z maską San, a druga z twarzą Kodamy, które można nosić na szyi lub przyczepić na szlufce do paska bądź przypiąć do torby. Kolekcja pokazuje bujny świat i siłę wyjątkowych postaci filmu którzy ożywają na kultowych produktach Levi's®„Ponad 25 lat po premierze, Księżniczka Mononoke nadal głęboko rezonuje z publicznością na całym świecie jako ikona animacji,” mówi Karyn Hillman, Chief Product Officer w Levi Strauss & Co. „To była wielka radość współpracować ze Studiem Ghibli i stworzyć tak piękną kolekcję, która oddaje hołd temu fascynującemu, artystycznemu arcydziełu"

i Autor: materiały prasowe Levi's

i Autor: materiały prasowe Levi's