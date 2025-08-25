Levi’s® lcons – globalna kampania z Shaboozey i Mattym Mathesonem

W rolach głównych wystąpili Shaboozey – nominowany do nagrody Grammy artysta, który łączy country, hip - hop i rock w jeden niepowtarzalny styl – oraz Matty Matheson, nagrodzony Emmy szef kuchni, restaurator i telewizyjna osobowość, wulkan energii i kreatywności, znany również z kultowego serialu The Bear.

Za kamerą stanął Glenn Kitson, a zdjęcia zrobił Galo Olivares („Roma”, „Alien: Romulus”). Efekt? Trzy krótkie filmy, które na nowo opowiadają historie największych ikon Levi’s®.

„The Jean” to ukłon w stronę legendarnej trwałości 501® Original, z hasłem „Stronger than most relationships. Since 1873”. „The Jacket” przypomina, że Trucker Jacket to model noszony, by zostać zapamiętanym – „Worn to be remembered. Since 1967”. A „The Shirt” pokazuje charakter Western Shirt – „Putting the wild in West. Since 1926”. „Praca z Levi’s® jest jak powrót do domu” – mówi Shaboozey. – „Te ikony to coś więcej niż ubrania – to część mnie i każda z nich opowiada swoją historię. Ta kampania uchwyciła, co sprawia, że są tak wyjątkowe i co dla mnie oznacza Western Spirit”.

Levi’s® i Shaboozey mają już za sobą wspólne projekty – marka tworzyła dla niego customowe modele na występy i sesje zdjęciowe, co podkreśla ich naturalne, kreatywne partnerstwo.

„Levi’s® to zawsze coś więcej niż denim – to osobowość ludzi, którzy go noszą” – dodaje Kenny Mitchell, globalny dyrektor marketingu Levi Strauss & Co. – „Shaboozey wnosi pewność siebie i nonkonformizm, które idealnie wpisują się w DNA marki, a Matty ma tę samą samorodną energię i zadziorny charakter. Chcieliśmy pokazać świat widziany ich oczami – pełen humoru, odwagi i odniesień do naszej historii, ale w sposób, który od razu kojarzy się z Levi’s®”.

Kampania Levi’s® Icons jest już dostępna na kanałach digital i w social mediach – w formie filmów oraz towarzyszącej im sesji wizerunkowej, która podkreśla ponadczasowy charakter ikon Levi’s®.

i Autor: Levi’s/ Materiały prasowe

