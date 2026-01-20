Levi’s® x Jordan Brand ponownie grają razem!

Nowa kolekcja Levi’s® x Jordan opiera się na dialogu między denimem a koszykarskim DNA, tworząc spójną opowieść o stylu funkcjonującym poza schematami. To naturalne spotkanie dwóch światów, które od lat inspirują artystów, sportowców, muzyków i twórcze społeczności.

W centrum kolekcji znalazły się sneakersy Levi’s® x Jordan Air Jordan 3, zaprezentowane w czterech wariantach kolorystycznych.

Model Rigid łączy surowy indygo denim z kultowym elephant printem, podkreślając dżinsowe dziedzictwo Levi’s® w jednej z najbardziej ikonicznych sylwetek Jordana. Wersja Black interpretuje Air Jordan 3 w bardziej minimalistycznym, dopracowanym tonie: z czarną skórą, denimowymi panelami i subtelnymi kontrastami w wykończeniach. Year of the Horse, przygotowana z okazji Księżycowego Nowego Roku, wyróżnia się jasnym denimem ecru, czerwonymi haftami i detalami inspirowanymi symboliką nadchodzącego roku. Z kolei LA Exclusive, dostępna podczas NBA All-Star Weekend w Los Angeles, łączy ziarnistą skórę z akcentami z niebieskiego denimu, oddając sportowy i kulturowy charakter miasta.

Obok sneakersów pojawia się linia apparel, osadzona na styku sportu i denimu. Najmocniejszym akcentem kolekcji jest Pinnacle Varsity Jacket - kurtka inspirowana archiwami obu marek, pełna wyrazistych grafik i symbolicznych detali. Wśród nich pojawia się naszywka z kowbojem na byku, subtelnie nawiązująca do ery Chicago Bulls i legendy Michaela Jordana.

Całość uzupełniają m.in. denimowa kurtka Type III w nowej odsłonie, spodnie baggy bazujące na kroju Levi’s® 578™, bluzy, koszulki, koszule oraz akcesoria, w tym denimowa czapka z detalami charakterystycznymi dla obu marek.

Klimat kolekcji wzmacnia kampania osadzona w miejskiej przestrzeni, gdzie różne społeczności przeplatają się ze sobą, by dzielić się swoją pasją i codziennym rzemiosłem. Wśród bohaterów pojawia się Spike Lee czy Jay Wright, perkusista i syn Larry’ego Wrighta znanego z kultowej kampanii Levi’s® „Button Your Fly”, skater Josh Velez oraz artystka Rio Amor. Towarzyszy im także grupa Tai Chi występująca w edycji Year of the Horse, podkreślając globalny i międzypokoleniowy charakter projektu.

Globalna premiera kolekcji Levi’s® x Jordan wypada 20 lutego i bedzie dostępna na Levi.com, w aplikacji Levi’s® oraz w wyselekcjonowanych sklepach Levi’s®. Wybrane edycje sneakersów

pojawią się wcześniej: 23 stycznia w Chinach, Japonii i Korei, 5 lutego w San Francisco z okazji Super Bowl LX oraz 13 lutego w Los Angeles podczas NBA All-Star Weekend.

i Autor: Levis/ Materiały prasowe