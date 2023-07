Lidl wprowadzi dzikość do Twojej kuchni. Oferta z pazurem tylko dla odważnych

Urban jungle to trend inspirowany dążeniem do harmonii pomiędzy naturą a miejskim otoczeniem. Popularne jest m.in. wprowadzanie do wnętrz roślin doniczkowych o różnych kształtach i rozmiarach. Wiele osób decyduje się także na stworzenie mini ogrodów w swoich mieszkaniach, gdzie rośliny są ustawiane na różnych poziomach, aby stworzyć wrażenie gęstego, tropikalnego lasu. Jednak nie tylko w ten sposób możemy nadać mieszkaniu niesamowitego klimatu. Popularne są również na przykład elementy ozdobne i użytkowe nawiązujące do natury. Wzory roślinne, liście, tropikalne motywy oraz motywy zwierzęce są wykorzystywane w tekstyliach, tapetach i dekoracjach ścian. Również meble z naturalnych materiałów, takich jak drewno czy rattan, są często wybierane przez miłośników tego stylu. Już od czwartku 6 lipca w ofercie sieci Lidl Polska znaleźć będzie można kolekcję kuchenną Urban Jungle aż 23proc. taniej.

Dla użytkowników aplikacji Lidl Plus, sieć przygotowała specjalne kupony – dzięki nim aż 23 proc. taniej będzie można kupić m.in. toster ze stali szlachetnej 920 W, w dwóch wzorach do wyboru (99,33 zł / 1 szt.) oraz czajnik elektryczny 3100 W (99,33 zł / 1 szt.). Dodatkowo, w sklepach znaleźć będzie można również blender kielichowy (179 zł / 1 szt.), cyfrową wagę kuchenną (34,99 zł / 1 szt.), czy dwuelementowe zestawy misek, talerzy lub kubków (29,99 zł/ 1 zestaw) – wszystkie w pasującej do siebie estetyce. To i wiele więcej już od 6 lipca w sklepach Lidl Polska.

Z kolei styl retro odnosi się do wzornictwa i estetyki inspirowanej przeszłością, zazwyczaj od lat 50. do 80. XX wieku. Ten trend dekoracyjny czerpie inspirację z popkultury, mody, architektury i wzornictwa tamtego okresu. To doskonały sposób na ożywienie wnętrza i nadanie mu unikalnego, historycznego charakteru. Sprzęty AGD w stylu retro często mają zaokrąglone kształty, metalowe obudowy i wyraziste pokrętła. Często występują ponadto w jasnych pastelowych kolorach lub metalicznych wykończeniach, dodając uroku i stylu do kuchennych akcesoriów. W ofercie internetowej sklepu Lidl Polska znajdziemy wiele propozycji sprzętu AGD stylizowanego na retro. Rozpoczynając od ekspresu kolbowego Chrom Retro 1050 W (499 zł/ 1 zestaw), poprzez planetarny robot kuchenny 600 W (449 zł/ 1 zestaw), toster (159 zł/ 1 sztuka), czajnik elektryczny (169 zł/ 1 sztuka), czy rozdrabniacz wielofunkcyjny 500 W (99 zł/ 1 sztuka).

i Autor: Materiały prasowe Lidl

i Autor: Materiały prasowe Lidl