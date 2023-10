 Life is a Celebration! To będą najmodniejsze buty tego sezonu

Znana marka kosmetyków zamyka swoje sklepy. 140 placówek do likwidacji, a setki pracowników do zwolnienia. Ich kosmetyki znają wszyscy. Co ze sklepami w Polsce?

W wizji marki Kazar, celebracja to coś więcej niż uroczysty moment. To filozofia życia. Podejście do dnia codziennego z nutą elegancji i wyjątkowości. Dostrzeganie piękna w otaczających sytuacjach, bycie otwartym na każdy moment, który wywołuje uśmiech na twarzy i daje poczucie spełnienia, ale też gotowość do tego by doceniać szansę jaką daje życie. Celebracja to także odwaga i entuzjazm do podejmowania śmiałych wyzwań. To urzeczywistniające się marzenie oraz ambicja, która motywuje do osiągnięcia jeszcze większych celów.

Kolekcja jesienno - zimowa 2023 Kazar to jedna z odsłon pasji do życia, tworzona z myślą o tym, aby mogła towarzyszyć klientom w ich osobistych celebracjach. Każdy detal, każdy szlif to wyraz nieustannego zamiłowania do doskonałości. Marka tworzy z myślą o tych, którzy chcą czuć się wyjątkowo, ale też odważnie realizują swoje marzenia. Produkty Kazar to manifestacja oryginalnej osobowości i pełnego klasy stylu. Kolekcja hołduje elegancji i ponadczasowej klasyce, które w odświeżonej wersji doskonale sprawdzają się w codziennych stylizacjach. Marka otwiera sezon szeroką ofertą stylowych loafersów, czółenek Mary Jane oraz pointed toe. Projektanci kolorystyką kolekcji chcą ukoić nadmiernie stymulowane zmysły. Akcenty kolorystyczne są subtelne - miękkie, mleczne kolory takie jak delikatny róż Pink Rose i zieleń w odcieniu Matcha Green. W bazowej palecie kolorystycznej poza klasyczną czernią pojawiają się ciepłe odcienie Plum Brown i Canolli Cream, które są zachętą do smakowania życia. W ramach tych stonowanych barw projektanci Kazar stworzyli oryginalny wzór przypominający umaszczenie zebry, który zdobi modele wykonane ze skóry wykończonej włosiem. Nie brakuje egzotycznych tłoczeń w odświeżonej odsłonie i fantazyjnie pikowanych skór - niekwestionowany trend tego sezonu. Projektanci zapowiadają także kolejną edycję kapsuły Party Edit, projektowaną by świętować wyjątkowe okazje. W odsłonie jesień/zima 2023 znajdziemy w niej intensywny fiolet Electric Purple, kaskady łańcuszków, pióra oraz cyrkonie.

„Dla nas kobiety nie mają wieku i dbamy by w kolekcji znalazły dla siebie coś, co wzbogaci ich stylizacje o ponadczasowe, piękne klasyki. Większość butów, toreb i akcesoriów jest elastyczna w stylizowaniu oraz wielosezonowa, jak szeroka gama loafersów w klasycznych barwach, toreb typu top handle i shoulder bags” - powiedziała Kamila Dudzic, doradczyni kreatywna damskiej kolekcji Kazar.

Kolekcja jesień/zima 2023 to także buty, torby i akcesoria męskie, zaprojektowane z myślą o przesłaniu marki - Life is a Celebration.

Męska kolekcja wpisuje się w potrzeby współczesnych mężczyzn, którzy cenią sobie klasę, elegancję, nowoczesny design i oczekują tego, że styl będzie ich mocną stroną oraz podkreśli ich pewność siebie. Równie ważne jak wygląd są dla nich funkcjonalność, luz i wygoda. Najnowsza kolekcja łączy te potrzeby przemyślanym wzornictwem, zastosowaniem najwyższej jakości materiałów i eleganckim designem, któremu nie brakuje swobody. Projektanci tworząc kolekcję jesienno – zimową chcą towarzyszyć mężczyźnie w drodze do wyznaczonych celów, dając poczucie satysfakcji.

W propozycjach na nowy sezon swój powrót zaznaczają międzysezonowe opcje formalne będące kluczowym dodatkiem w biznesowym oraz okazjonalnym stylu. Mężczyźni szukający ponadczasowych modeli osadzonych w najnowszych trendach chętnie sięgną po fason penny loafer. W tym modelu solidne podeszwy pozostają kluczowym elementem nadającym mu współczesnego wyglądu, a klasyczne materiały i kroje są odpowiedzią na potrzebę uniwersalności. Stylowe chelsea boots utrzymane w minimalistycznej estetyce to fason wpisujący się w kanon jesiennego stylu dzięki swojej funkcjonalności, wygodzie i łatwości stylizacji. Doskonale sprawdzi się przez cały sezon zarówno w formalnych, jak i casualowych stylizacjach. Podstawowe elementy kolekcji, takie jak sznurowane półbuty i trzewiki z wysokiej jakości skóry o wyrafinowanych i klasycznych liniach, zyskują w tym sezonie masywne podeszwy z wyraźnie zaznaczonym rantem. Nie brakuje opcji alpine boots wzbogaconych o nowe, oryginalne detale, będące alternatywą dla nadal modnych konstrukcji biker i combat boots. W palecie kolorystycznej kolekcji męskiej, nowością sezonu jesień/zima 2023 jest intensywnie rudy odcień brązu. Poza klasyczną czernią, projektanci zaproponowali elegancki zestaw stonowanych barw: granat, zieleń, brąz i beż.

Kazar Group stawia nie tylko na modę i trendy, ale także na odpowiedzialność. Kolekcje Kazar produkowane są w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Firma dołączyła do Leather Working Group - organizacji, której celem jest uczynienie warunków w garbarniach i miejscach produkcji bardziej transparentnymi, bez stosowania potencjalnie niekorzystnych dla zdrowia i środowiska substancji, a także zmniejszenie zużycia wody i energii.

