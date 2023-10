Ta 50-latka wciąż słyszy, że źle się ubiera. „Aż oczy bolą”. W końcu nie wytrzymała i mądrze odpowiedziała na kąśliwe uwagi

Znana marka kosmetyków zamyka swoje sklepy. 140 placówek do likwidacji, a setki pracowników do zwolnienia. Ich kosmetyki znają wszyscy. Co ze sklepami w Polsce?

Roslyn ma 50 lat i aktywnie udziela się na TikToku, gdzie chętnie prezentuje swoje stylizacje. Kobieta nie kryje, że bardzo lubi bawić się modą i niejednokrotnie stawia na odważniejsze kreacje. Niestety musi mierzyć się również z hejtem. Bywa, że otrzymuje przykre komentarze od internautów. Jednak jak sama podkreśla - nie przejmuje się nimi i stara się walczyć ze swoimi hejterami. W jednym ze swoich filmików pokazała, jaką wiadomość otrzymała w ostatnim czasie. "Coś wydarzyło się w jej młodości, co doprowadziło do tego, że w starszym wieku ubiera się tak niewłaściwie, że aż bolą mnie oczy" - brzmiał komentarz. 50-latka odpowiedziała na niego w dosadny, ale bardzo mądry sposób.

Odpowiedź 50-latki dosłownie wbija hejterów w fotel

Roslyn słusznie zauważyła, że komentarz internauty był zdecydowanie bardziej "nieodpowiedni" niż jej strój. "To, co czuję, że mogę nosić, zależy wyłącznie ode mnie. I jedyną opinią, na której naprawdę mi zależy, jest moja własna. To smutne, że musisz atakować w ten sposób inne kobiety" - mówi 50-latka. "Co takiego wydarzyło się w twoim dzieciństwie, że nie nauczono cię manier?" - dodała. Roslyn podkreśliła, że jedynym sędzią ubioru "jest ten w lustrze".

