Likwidator zmarszczek w promocji Rossmanna. Za 37 zł zniweluje zmarszczki niczym profesjonalne nici kosmetyczne. Głęboka rekonstrukcja bruzd

Szewc zdradził, jakich butów lepiej nie kupować. Odciski i bóle stóp gwarantowane. Na to zwracaj uwagę kupując buty

Jesienią 2023 postaw na wiejskie klimaty. Moda na nadchodzący sezon to florystyczne akcenty i dzikość natury

Promocje w Rossmannie. Magiczny krem na zmarszczki za 37 zł

Nowe promocje w drogeriach Rossmanna. Zmarszczki to naturalny proces starzenia się skóry. Nie da się go całkowicie zatrzymać, ale można skutecznie opóźnić. Wpływ na powstawanie zmarszczek ma genetyka, styl życia, poziom nawodnienia organizmu oraz pielęgnacja. Ta ostatnia, jeżeli jest wykonywana regularnie, potrafi znacząco zminimalizować występowanie pierwszych zmarszczek. Do swojej rutyny pielęgnacyjnej warto wprowadzić kremy przeciwzmarszczkowe. Wbrew obiegowej opinii, dobre kremy wcale nie muszą być drogie. Drogeryjne kosmetyki z powodzeniem zadbają o Twoją skórę. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz rewelacyjny krem przeciwzmarszczkowy, który profesjonalnie rozprawi się z procesami starzenia się skóry. Mowa o kremie JANDA Siła Nici Kosmetycznych Forte, który w promocji Rossmanna kupisz za 36,99 zł. Produkt ten zawiera specjalistyczny system składników aktywnych, które wpływają na początkowe mechanizmy pigmentacji, redukując aktywność melanogenezy. Rozjaśniają, wyrównują odcień skóry oraz zmniejsza widoczność przebarwień. Unikalna kompozycja składników ukierunkowanych na uzyskanie efektu głębokiej rekonstrukcji – jak w zabiegu nićmi odmładzającymi. Nieinwazyjne „nici” zgęszczające - zwiększają gęstość włókien kolagenu, nawet o 103 proc. po 28 dniach stosowania (testy kliniczne), dzięki czemu skóra wygląda na młodszą i jędrniejszą.

Zobacz także: To najgorsza fryzura dla kobiet po 50-tce. Polki ją uwielbiają, a nie wiedzą, że dodaje nawet 10 lat. Zaokrągla twarz i podkreśla zmarszczki

i Autor: Materiały prasowe Rossmann

Sonda Śledzisz promocje w Rossmannie? Tak, regularnie Czasem coś sprawdzę Nie, nigdy