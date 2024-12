Limitowana edycja zestawów prezentowych od MIYA Cosmetics

Zestaw MORE POWER, MIYA Cosmetics

Zestaw idealny dla każdego typu skóry, w tym zmęczonej i wrażliwej. Dzięki zawarte w formułach kosmetyków witaminie C - skóra staje się bardziej gładka, jędrna i odzyskuje promienny wygląd. Pianka głęboko oczyszczająca mySKINdetox dokładnie oczyszcza, a dodatkowo pielęgnuje i nawilża skórę, a Krem z witaminą C redukujący ślady zmęczenia myENERGIZER pomaga w rozjaśnianiu przebarwień, wygładza i zmniejsza widoczność zmarszczek, a dzięki silnemu działaniu ANTI-POLLUTION chroni skórę przed działaniem zanieczyszczeń i skutkom smogu. Szybko się wchłania i nie roluje pod makijażem. Oba kosmetyki są wegańskie, przebadane dermatologicznie.

Zestaw HYDRATE ME NOW, MIYA Cosmetics

To zestaw, który pokocha każdego typu skóra, szczególnie sucha i przesuszona.

Efektowne opakowanie samo w sobie stanowi ozdobę, ale najważniejsze to działanie! Łagodny myTONIC Nawilżający tonik do twarzy all-in-one silnie nawilża, łagodzi podrażnienia, koi oraz przywraca skórze komfort i blask. Bestsellerowy myWONDERBALM Call Me Later Krem regenerujący z mikroalgami odżywia, sprzyja regeneracji, chroni przed czynnikami zewnętrznymi i poprawia jędrność skóry. Błogi zapach przywołuje letnie wspomnienia i wprowadza w stan relaksu w chłodne jesienno-zimowe dni. Szybko się wchłania i doskonale nadaje się pod makijaż. Wegańskie produkty zostały przebadane dermatologicznie i okulistycznie.

Zestaw SKIN BRIGHT FUTURE, MIYA Cosmetics

To duet kosmetyków z witaminą C, który rozjaśnia przebarwienia i sprawia, że skóra staje się jędrna, promienna i zyskuje zrelaksowany wygląd „jak po urlopie”. Zestaw zawiera Serum z witaminą C wyrównujące koloryt BEAUTY.lab, które redukuje przebarwienia, rozświetla skórę, wygładza i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek, a dodatkowo chroni skórę przed skutkami stresu oksydacyjnego oraz kremową Rozświetlającą maskę z witaminą C myENERGYmask o ekspresowym działaniu rewitalizującym, która widocznie odmładza i rozświetla skórę. Oba produkty zostały przebadane dermatologicznie i okulistycznie.

Zestaw idealny dla każdego typu skóry, szczególnie polecany do skóry z pierwszymi oznakami starzenia, nierównym kolorytem, skłonnością do przebarwień i niedoskonałości.

Zestaw dostępny w drogeriach HEBE.

Zestaw SENSITIVE BEAUTY, MIYA Cosmetics

Polecany w szczególności dla cery wrażliwej, atopowej, naczynkowej i skłonnej do podrażnień. Duet wegańskich kosmetyków działa jak ochronny kompres przynoszący skórze natychmiastowe ukojenie, niweluje uczucie ściągnięcia i dyskomfortu skóry. Zestaw zawiera BEAUTY.lab Ukojenie Krem kojący, który wspiera naturalną mikroflorę naskórka, wzmacnia barierę hydrolipidową, nawilża, pozostawia skórę gładką i aksamitną w dotyku oraz BEAUTY.lab Ukojenie Mleczny tonik kojący, który łagodzi podrażnienia, nawilża i wzmacnia barierę ochronną naskórka oraz utrzymuje prawidłowy mikrobiom. Oba produkty zostały przebadane dermatologicznie i okulistycznie.

Zestaw LIFT ME UP, MIYA Cosmetics

To zestaw do codziennej pielęgnacji liftingującej do każdego typu skóry, w tym wrażliwej i okolic oczu, szczególnie polecany jako intensywna kuracja dla skóry pozbawionej sprężystości, jędrności, z plamami i przebarwieniami. Duet złożony z Serum liftingującego z retinolem roślinnym 2,5% oraz Kremu liftingującego all-in-one z podwójnym retinolem roślinnym widocznie ujędrnia i poprawia elastyczność skóry, wygładza oraz redukuje zmarszczki. Dodaje witalności, poprawia koloryt i ogólną kondycję cery.

