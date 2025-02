Loki, fale, objętość! Zabdaj o swoje włosy na wiosnę

Produkty YOLYN Wow! zostały stworzone z myślą o zrównoważonej pielęgnacji, naturalnie! Wszystkie kosmetyki z linii są wegańskie, bogate w ekstrakty roślinne i składniki aktywne, gwarantujące skuteczność, bez kompromisów. Keratyna, proteiny z owsa, olej z awokado, ekstrakt z pąków lipy, trehaloza, biotyna, betaina to prawdziwa gratka dla wymagających.

Każda z dostępnych linii przeznaczona jest do innego typu włosa. Wyróżnia je formuła, obłędny zapach, wyrazisty design inspirowany słodyczą i - przede wszystkim - skuteczność działania. YOLYN Wow! to mix pielęgnacji ze stylizacją, z efektami jak po wyjściu od fryzjera. Produkty można ze sobą łączyć, tworząc ulubione, włosingowe rutyny lub wybrać jedną linię i budować nią wybrany efekt.

“Donut Worry” z efektem Air Lift to linia kosmetyków budująca objętość każdego centymetra włosów. Unosi fryzurę od nasady, dodając jej sprężystości i elastyczności. Hamuje niechciane puszenie i elektryzowanie, bez obciążania. W jej skład wchodzą szampon, odżywka, ale także pianka, spray i puder na objętość. Z linią “Twist Again” zdefiniujesz loki, odświeżysz stylizację, ułożysz miękkie fale, a nawet zostaniesz mokrą Włoszką. Wszystko w zależności od nastroju. Stawiamy na Plopping efekt - bez puszenia, plątania i rozproszenia. Mgiełka aktywująca skręt czy żel do stylizacji, nieźle zakręcą, nadając fryzurze plastyczności i dbając o odpowiedni poziom nawilżenia włosa. Produkty “Under Control” pomagają natomiast w codziennej stylizacji włosów trudnych do okiełznania. Jeśli jednak lubisz kontrolowaną nonszalancję to wosk lub krem do stylizacji z funkcją termoochronną są dla Ciebie. Kosmetyki nie obciążają włosów i co ważne, nie pozostawiają uczucia lepkości, a zawarte w nich proteiny uodparniają je na czynniki zewnętrzne. Zostań mistrzem chaosu i postaw na efekt artystycznego, kontrolowanego nieładu.

Ale to jeszcze nie wszystko! Już na drugą połowę lutego marka szykuje launch kolejnych produktów.

W linii “Smoothie” znajdą się kosmetyki do wygładzania włosów z hydrolizowaną keratyną, która zapewnia efekt gładkiej tafli bez prostownicy. Wśród nich pojawi się m.in. szampon i odżywka na niepokorne włosy, a także spray z funkcją chroniącą przed wysoką temperaturą czy sztyft wygładzający. Zbudujesz nimi efekt gładkości, wybierając spośród ulubionych formuł, do stosowania na sucho lub mokro, tak jak lubisz.

Dla włosów cienkich marka YOLYN rekomenduje linię “Coco cake”, która zadziała na pogrubienie włosów i ułatwi ich stylizację. Produkty warte uwagi to krem oraz lekki lotion do stylizacji o obłędnym, kokosowym zapachu.

- Ta kolekcja to szaleństwo kolorów, zapachów i świetnych składów, w której każdy znajdzie coś dla siebie – od produktów pielęgnacyjnych dopasowanych do typu włosów, po kosmetyki stylizacyjne odpowiadające różnym potrzebom - mówi Katarzyna Paciorkowska, dyrektor marketingu Tenex.

Marka zadbała również o zapach kosmetyków, aby ich używanie sprawiało jeszcze więcej przyjemności - w dotychczasowej kolekcji dominują nuty orzeźwiającej limonki, wakacyjnej brzoskwini i arbuza.

Kosmetyki YOLYN Wow! są dostępne stacjonarnie w sieciach Hebe oraz drogeriach internetowych.