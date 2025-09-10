L’Oréal Men Expert oficjalnym partnerem Red Bull Drift Masters Grand Finale na PGE Narodowym

Red Bull Drift Masters Grand Finale to ostatnia runda sezonu 2025, w której kibice poznają najlepszego driftera świata. Oprócz emocjonujących pojedynków „drzwi w drzwi”, publiczność zobaczy także historyczny wyścig legend motorsportu w pojazdach buggy. Na torze zmierzą się m.in. Carlos Sainz Sr., David Coulthard, Tadeusz Błażusiak i Adam Małysz. Na PGE Narodowym pojawi się także strefa L’Oréal Men Expert – przygotowana specjalnie dla fanów motorsportu, którzy będą mogli w niej odpocząć, wziąć udział w aktywnościach i sprawdzić produkty marki. Obecność L’Oréal Men Expert będzie widoczna także na stadionie i w komunikacji online, co sprawi, że marka stanie się integralną częścią całego widowiska. Dzięki temu kibice, oprócz sportowych emocji, zyskają dodatkową przestrzeń do interakcji, a L’Oréal Men Expert połączy się z fanami driftingu w naturalny sposób – poprzez energię, adrenalinę i styl, które są wspólne zarówno dla motorsportu, jak i dla współczesnych mężczyzn.

Apostolos Maros, Brand Business Director L’Oréal Paris w L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie, dodaje: “L’Oréal Men Expert wspiera wydajność, pewność siebie i styl. Red Bull Drift Masters Grand Finale to wydarzenie, które idealnie odzwierciedla te wartości. Podobnie jak kierowcy Drift Masters prezentują najwyższy poziom umiejętności i pełne zaangażowanie, tak L’Oréal Men Expert dostarcza nowoczesnych rozwiązań pielęgnacyjnych dla współczesnych mężczyzn. Ta współpraca pozwala nam dotrzeć do aktywnych konsumentów, którzy chcą wyglądać i czuć się najlepiej, aby z odwagą podejmować wyzwania. Cieszymy się, że możemy być częścią tak wyjątkowego święta motorsportu.”

Adam Krawczak, Prezes Drift Masters, komentuje: ”Red Bull Drift Masters Grand Finale to najważniejsze wydarzenie w naszym kalendarzu. Jesteśmy niezwykle dumni, że L’Oréal Men Expert dołącza do nas jako oficjalny partner. Globalna pozycja i prestiż tej marki doskonale odzwierciedlają kierunek, w jakim rozwija się Drift Masters – przyciągamy światowej klasy partnerów i dostarczamy kibicom niezapomnianych emocji.”

i Autor: L’Oréal Men Expert/ Materiały prasowe