L’Oréal Paris z dumą ogłasza Gillian Anderson nową globalną ambasadorką

„Z dumą witamy Gillian Anderson w rodzinie L’Oréal Paris. Jest ona nie tylko prawdziwą ikoną, której kariera obejmuje dekady pracy na scenie i ekranie, ale również podziela naszą misję – inspirowanie kobiet do celebrowania swojej urody w każdym wieku. Dzięki swojej działalności na rzecz kobiet i walki o ich prawa, Gillian zachęca nas wszystkich do przełamywania konwencjonalnych ram czasowych i bycia niepowstrzymanymi – niezależnie od wieku.” – podkreśla Delphine Viguier-Hovasse, Globalna Prezeska L’Oréal Paris.

„Kobiety są niezwykłe – unikalne, złożone, błyskotliwe i piękne, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, w każdym wieku. Jednak konwencjonalne narracje na temat kobiet i starzenia się rzadko to odzwierciedlają. L’Oréal Paris od dekad promuje kobiety w każdym wieku i jestem zachwycona, że mogę dołączyć do ich misji, by inspirować kobiety do przełamywania stereotypów i stawiania siebie w centrum własnych historii. Czuję się ogromnie wyróżniona i zaszczycona. Bycie w gronie takich kobiet jak Jane Fonda, Viola Davis, Helen Mirren i wielu innych – fenomenalnych aktorek, aktywistek i kobiet, które walczą o to, w co wierzą, w każdej dziedzinie swojego życia – to niesamowity przywilej.” – dodaje Gillian Anderson

Urodzona w Chicago, wychowana w Londynie i Michigan, Gillian Anderson wcieliła się w duch swoich czasów jako agentka specjalna Dana Scully w kultowym serialu „Z Archiwum X”. Jej legendarna rola zainspirowała całe pokolenie kobiet do podjęcia kariery w medycynie, nauce i organach ścigania, co nazwano zjawiskiem „Efekt Scully”. Od tego czasu Gillian zdobyła uznanie za role niezależnych i silnych kobiet zarówno na scenie, jak i na ekranie. Wystąpiła w takich produkcjach jak „Sex Education”, „The Crown” oraz w filmach z 2024 roku: „Scoop” i „The Salt Path”.

Jej zaangażowanie w sprawy kobiet zostało podkreślone w 2017 roku współautorstwem książki „WE: Manifest dla kobiet na całym świecie”, a pięć lat później poprzez jej podcast „What Do I Know?!”, który badał historie ludzi, seksualną wolność i celebrował niezwykłe kobiety. Jej najnowsza książka „Want: Sexual Fantasies by Anonymous” jest rewolucyjnym studium kobiecej seksualności i natychmiast stała się bestsellerem „Sunday Times”. Poza prawami kobiet, aktywizm Gillian obejmuje szerokie spektrum spraw społecznych i ekologicznych. Jest zagorzałą obrończynią społeczności LGBTQIA+, uznaną ikoną środowiska gejowskiego.

Gillian Anderson dołącza od marca do grona ambasadorek L’Oreal Paris. Jej kontrakt obejmuje działania wizerunkowe dla marki jak i kampanie produktowe. Od kwietnia zobaczymy ją w materiałach reklamowych dla L’Oreal Paris w kampanii nowej linii dla skóry dojrzałej Age Perfect.

i Autor: materiały prasowe L’Oreal Paris