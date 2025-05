L’Oréal Professionnel przedstawia French Balayage Mermaids – koloryzację, która podbija social media

Idealne klapki i sandały? Sprawdź, co będzie w modzie!

Podczas tworzenia każdej kolekcji kolorystycznej, marka L’Oréal Professionnel stara się odkrywać i kreować kolory nowej generacji, czerpiąc inspirację nie z tej ziemi. Tym razem sięgnęła głębiej niż kiedykolwiek wcześniej, inspirując się fluorescencyjnymi pigmentami koralowców. Rezultatem są dwa nowe, opalizujące odcienie miedzi – 10.24 i 8.24 z gamy Dia Light, które stały się must-have sezonu, idealnie wpisując się w popularny trend na miedziane włosy z ciepłymi refleksami. Koralowy odcień stał się viralowym hitem, z ponad 11 milionami wyświetleń na TikToku pod hashtagiem #coralhair.

Peekaboo – trend uwielbiany przez gwiazdy

Na tej fali popularności, L’Oréal Professionnel sięga po jedną z najbardziej zmysłowych technik koloryzacji ostatnich sezonów i przedstawia French Balayage Mermaids w nowej odsłonie. Autorska usługa marki łączy profesjonalne rozwiązania – Fioletowy Balsam Rozjaśniający Blond Studio, neutralizujący niepożądane tony, z koloryzacją Dia Light, bezamoniakową, odżywczą formułą tonującą o kwasowej formule. W rezultacie powstaje subtelny kolor, który układa się pod wierzchnią warstwą włosów, z naturalnym, świetlistym wykończeniem.

Efekt końcowy świetnie oddaje charakter Peekaboo, w którym delikatnie rozświetlone pasma ujawniają się w ruchu i świetle, tworząc zaskakujące, wielowymiarowe wrażenie. Trend ten, wypromowany przez gwiazdy takie jak Hailey Bieber i Miley Cyrus, zdobył viralową popularność – osiągając ponad 207 tysięcy postów i aż 3 miliardy wyświetleń na TikToku.

Syreni styl już od kilku sezonów króluje na wybiegach, pojawiając się w kolekcjach luksusowych marek Alaïa, Vercace czy Miu Miu. W swobodniejszym wydaniu rozgościł się również na światowych festiwalach, jak Coachella, gdzie niepozorne fale, rozwichrzone pasma i mieniące się refleksy są obowiązkowym elementem stylizacji. To właśnie balans między lekkością a odwagą sprawił, że trend ten pokochali projektanci oraz ikony współczesnego stylu.

Jak wystylizować French Balayage Mermaids?

French Balayage Mermaids jest idealną bazą do festiwalowych stylizacji łączących nonszalancję z modowym sznytem:

Ułóż luźne fale SteamPodem, przeczesując je palcami po ostygnięciu, by uzyskać naturalny, plażowy efekt.Uzupełnij look dodatkami – perłowymi spinkami, brokatowymi przedziałkami lub subtelnie zaplecionymi bubble braids, które podkreślą świetlisty kolor.Zestawiaj włosy z kontrastowymi stylizacjami, jak transparentne maxi tuniki czy oversize’owe bomberki, by uwydatnić lekkość koloryzacji.Festiwale, które warto odwiedzić w looku French Balayage Mermaids:

Orange Warsaw Festival – 30–31 maja

Open’er Festival – 2–5 lipca

Audioriver – 11–13 lipca

Pol’and’Rock – 31 lipca–2 sierpnia

OFF Festival – 1–3 sierpnia

Marka L’Oréal Professionnel od ponad stu lat kreuje trendy w profesjonalnej koloryzacji i pielęgnacji włosów. Od pierwszej profesjonalnej farby do włosów stworzonej w 1909 roku, aż po nowoczesną stylizację French Balayage – marka nieustannie dostarcza innowacyjnych rozwiązań, pozwalających stylistom na osiągnięcie niezwykle naturalnych, świetlistych efektów. Dzięki French Balayage Mermaids każda festiwalowa stylizacja będzie subtelna, modna i pełna blasku.

