Luksusowy krem pod oczy ze złotem dla kobiet po 50-tce prasuje zmarszczki niczym żelazko. W promocji Rossmanna kosztuje 13 zł. "Świetny krem w dobrej cenie"

Luksusowy krem pod oczy ze złotem dla kobiet po 50-tce prasuje zmarszczki niczym żelazko

Krem pod oczy to jeden z obowiązkowych kosmetyków, które kobieta powinna mieć w swojej kosmetyczce. To właśnie w okolicy oczu skóra jest delikatna i cienka, a co za tym idzie - najszybciej pojawiają się na niej zmarszczki. Dlatego jeśli zależy Ci, aby zachować młody wygląd na dłużej, to koniecznie zaopatrz się w dobry krem pod oczy. Obecnie z ofercie promocyjnej w Rossmannie znalazł się jeden z najbardziej lubianych kremów pod oczy wśród Polek - Eveline Cosmetics Gold Lift Expert. Ten kosmetyk ze względu na swoje właściwości odmładzające jest dedykowany kobietom po 50-tce. Unikalne formuły kremu pod oczy Eveline wzbogacone 24-karatowym czystym złotem zapewniają wielokierunkowe działanie - redukują utrwalone zmarszczki i przywracają skórze właściwą objętość. Luksusowy złoty krem z Rossmanna zapewnia spektakularny efekt poprawy jędrności skóry, natomiast drobinki czystego 24K złota działają wygładzająco i liftingująco już od pierwszej aplikacji.

Krem pod oczy w promocji Rossmann za 13 zł

Krem pod oczy ze złotem znalazł się w najnowszej promocji Rossmanna i kosztuje 13,99 zł. To fajna okazja, aby nabyć ten lubiany luksusowy krem w niższej cenie. Polki są zachwycone jest skutecznością w redukcji zmarszczek.

"Dobrze napina i nawilża, łatwo się wchłania. Widać po kilkunastu dniach różnicę w elastyczności skóry"

"Cudownie nawilża skórę pod oczami, wygładza i napina. Rozjaśnia przebarwienia i cienie pod oczami. Skóra po aplikacji kremu jest miękka i gładka w dotyku"

"Moim zdaniem jest to świetny krem w dobrej cenie. Śmiało mogę stwierdzić, że to jeden z najlepszych kremów pod oczy jakie miałam"

- piszą w opiniach o kremie pod oczy Eveline internautki.

i Autor: Rossmann Krem pod oczy Rossmann za 13 zł