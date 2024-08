Lush dziękuje swoim klientom za pomoc w osiągnięciu kwoty 100 milionów funtów, przekazanych na cele charytatywne

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Wsparcie finansowe obejmuje darowizny i produkty tworzone na cele poszczególnych kampanii, a także przyznawane każdego roku nagrody, naprzemiennie The Lush Prize oraz Spring Prize. Pierwsza z nich, The Lush Prize (fundusz nagród w wysokości 250 000 funtów) nagradza osoby pracujące nad wykluczeniem zwierząt z testów bezpieczeństwa, w tym naukowców pracujących nad nowymi metodami prowadzenia testów, bez angażowania zwierząt. Natomiast Spring Prize (fundusz nagród w wysokości 200 000 funtów), obecnie przyjmujący zgłoszenia, nagradza praktyki regeneratywne, poprawiające stan naszej planety.

Lush jest firmą prowadzącą różnorodne kampanie, która wprowadziła na rynek prawie 50 produktów stworzonych, aby wspierać wiele z nich. Na początku 2008 roku powstał pierwszy taki produkt. Bomba do kąpieli Guantanamo Garden, stworzona we współpracy z organizacją non-profit Reprieve, miała podkreślić trudną sytuację osób więzionych bez procesu w Zatoce Guantanamo. Marka kontynuuje prowadzenie kampanii do dziś.

Charity Pot - produkt, który zrobił tak wiele

Kiedy współzałożyciel i CEO marki, Mark Constantine stworzył Charity Pot, w kwietniu 2007 roku, chciał, aby zebrał on 1 milion funtów na rzecz małych organizacji charytatywnych, grup prowadzących kampanie i innych szczytnych celów. Mark chciał przekazywać niewielkie dotacje oddolnym aktywistom, wywołującym zamieszanie i zmieniającym świat na lepsze. Wyobrażał sobie ogromne poruszenie, gdyby udało się zebrać milion funtów z Charity Pot. Od tego czasu Charity Pot przerósł wszelkie oczekiwania i dzięki klientom udało się zebrać 75 milionów funtów, przekazując 17 000 dotacji. W ciągu ostatnich 17 lat był to największy wkład w darowizny Lush, stanowiący 75% ze 100 milionów funtów.

Świętując to wyjątkowe osiągnięcie, firma uważa, że jest to dobry moment na wstrzymanie sprzedaży Charity Pot, aby zastanowić się nad całością działalności charytatywnej i ocenić fundusze potrzebne do sprostania obecnym wyzwaniom, przed którymi stoi świat w tym krytycznym czasie.

Podczas gdy Charity Pot opuści półki Lush od końca września 2024 r., różnorodne kampanie i produkty charytatywne nie znikną.

Kolejne kroki w działalności charytatywnej Lush

The Lush Prize i Spring Prize będą dalej przyznawane naprzemiennie. Firma będzie niezmiennie wspierać prawa człowieka, prawa zwierząt i ochronę środowiska, tworząc produkty charytatywne, z których dochód będzie przekazywany na konkretne cele, istotne w danym momencie.

„Zastanawiając się nad przyszłością darowizn, chcę wysyłać pojedyncze, mające znaczenie komunikaty, zrozumiałe dla wszystkich i za którymi każdy może się opowiedzieć”. - mówi Mark Constantine, współzałożyciel i CEO Lush.

Przykładem jest mydło Watermelon Slice, które jest obecnie w sprzedaży, a 100% zysku przeznaczane jest na wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego dzieci w Palestynie.

W tym roku marka Lush wprowadzi również „Keystone Products” - inspirując się gatunkami kluczowymi (takimi, które mają duży wpływ na inne organizmy w obrębie tego samego ekosystemu, niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania). Każdy Keystone Product będzie sprzedawany w celu zebrania pieniędzy na projekty, w kluczowych obszarach na całym świecie.

Projekty wspierane w ramach Keystone Product będą skupiać się na regeneracji krajobrazu dla zagrożonej dzikiej przyrody, ochronie kluczowych gatunków oraz opracowywaniu rozwiązań skupiających się na człowieku (od rozwiązywania konfliktów między ludźmi a dziką przyrodą, po wspieranie zrównoważonych stałych źródeł utrzymania). Pierwszy produkt Keystone pojawi się już niedługo.

i Autor: materiał prasowy LUSH

