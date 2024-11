Lush przedstawia dwa kalendarze adwentowe i pierwszy w historii wkład uzupełniający!

Zaczęli masowo zwalniać ludzi! Popularny sklep z ubraniami zawija się z galerii handlowych. Kiedyś byli najbardziej znaną marką! Co ze sklepami w Polsce?

Lush Advent Calendar, czyli nowa odsłona corocznego klasyka

Kalendarz adwentowy Lush jest wegański i zawiera 25 niezwykłych kosmetyków. W środku znajdują się dostępne w stałej ofercie bestsellery, produkty retro i kosmetyki stworzone specjalnie do tego kalendarza.

Tegoroczne pudełko zostało zaprojektowane przez Tess Gilmartin z Blue Room w Bluecoat, Liverpool. To inkluzywny projekt artystyczny dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i neurodywergencją. Od czasu rozpoczęcia projektu w 2008 roku, wspiera on członków w odkrywaniu sztuki, tworzeniu i dzieleniu się własną pracą.

Tess tworzy sztukę inspirowaną otaczającym ją światem, wykorzystując jasne palety kolorów i gesty, aby uczcić to, co kocha najbardziej, czyli ludzi, zwierzęta i kwiaty.

„Kwiat, drzewo, duży koń, malarstwo, flamastry, pastele olejne, kolaż, różowy, czerwony, niebieski, zielony, żółty” - tak artystka Tess Gilmartin opisuje co zainspirowało ją do stworzenia tego projektu.

Pudełko jest wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu, a wstążka powstała z plastikowych butelek, również pochodzących w 100% z recyklingu. Wewnętrzne przegródki mogą być usunięte, co pozwoli wykorzystać pudełko po świętach, na wiele różnych sposobów, do czego marka Lush zachęca.

29 High Street, idealna propozycja dla miłośników kąpieli

29 High Street to kalendarz adwentowy posiadający 25 produktów przeznaczonych jedynie do kąpieli. Szeroka gama bomb do kąpieli i kostek bąbelkowych umili relaks w wannie i oczekiwanie na święta.

„Kalendarz adwentowy 29 High Street jest inspirowany naszym pierwszym sklepem Lush i chcieliśmy stworzyć w nim sekretny, magiczny warsztat Świętego Mikołaja. Jest on wypełniony kolorowymi i pachnącymi produktami Lush, w przeróżnych kształtach. W przegródkach ukrytych jest również pięć specjalnych postaci, inspirowanych naszymi świątecznymi produktami, którymi można się bawić w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie!” - mówi Suzie Hackney, Lush Gifts Creative and Category Lead

Pudełko jest wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu, a wstążka powstała z plastikowych butelek, również pochodzących w 100% z recyklingu.

Lush Advent Calendar Refill

Wkład uzupełniający do kalendarza adwentowego, czyli wyjątkowa nowość dla posiadaczy opakowań po poprzednich edycjach kalendarza

Pierwszy w historii marki, wkład uzupełniający do kalendarza adwentowego, został stworzony z myślą o recyklingu i zrównoważonym rozwoju. Idealny dla tych, którzy kupili kalendarze adwentowe Lush w poprzednich latach. Klienci mogą ponownie wykorzystać swoje pudełko i wypełnić je wkładem z 25 wegańskimi produktami. Wśród nich można znaleźć cztery ekskluzywne kosmetyki stworzone dla tego kalendarza, trzy produkty retro i całoroczne bestsellery. Ten kalendarz dostępny będzie jedynie online, w bardzo limitowanej ilości.

i Autor: materiał prasowy Lush

