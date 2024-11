Zabawa z otwierania dla dorosłych. Kalendarze adwentowe to hit ostatnich sezonów

Jeszcze kilka lat temu kalendarze adwentowe kojarzyły się przede wszystkim z gadżetami dla dzieci, mogły one przez cały grudzień otwierać kolejne okienka, w których kryły się słodkości. Dzisiaj, na rynku dostępnych jest wiele kalendarzy adwentowych dla dorosłych zawierających drobne upominki, a nawet dla zwierząt. Kalendarz adwentowy w cenie mieszkania? Kto bogatemu zabroni? Najdroższym kalendarzem adwentowym jest ten oferowany przez Tiffany&Co. Chcąc sprawić sobie taki prezent trzeba przygotowywać się na ogromny wydatek. Za jedno opakowanie zawierające 24 okienka z ekskluzywnymi prezentami należy zapłacić aż 112 tys. dolarów czyli około 430 tys. złotych.

SEPHORA COLLECTION Moving Lights - Kalendarz adwentowy

Koniec czekania! Zacznij oficjalnie odliczanie dni do świąt z niezastąpionym kalendarzem adwentowym SEPHORA COLLECTION. Kosmetyki do makijażu, pielęgnacji, kąpieli oraz akcesoria... Poznaj wybrane produkty must-have(1) SEPHORA COLLECTION, które kryją się okienkach kalendarza. Tegoroczna nowość? Wyjątkowa niespodzianka na ostatni dzień, dostępna wyłącznie w kosmetycznym kalendarzu adwentowym 2024.

SEPHORA COLLECTION Moving Lights - Kalendarz poświąteczny

Przedłuż magię świąt i odliczaj dni do Nowego Roku z niezastąpionym kalendarzem poświątecznym SEPHORA COLLECTION! Każdego dnia, od 25 do 31 grudnia, otwieraj okienka, w których kryją się produkty do makijażu lub pielęgnacji i odkrywaj (na nowo) kultowe produkty SEPHORA COLLECTION, a także 8 produktów-niespodzianek – wszystkie w formacie standardowym. Bonus? W okienku na 31 grudnia znajduje się nie jeden, ale dwa produkty. To będzie piękne zakończenie tego roku!

LA MER Kalendarz Adwentowy The La Mer Wonder Express

Ciesz się 12 dniami niespodzianek dzięki kalendarzowi adwentowemu wypełnionemu świąteczną magią Rozkoszuj się jedwabistymi serum, wyrafinowanymi kremami i innymi przyjemnościami.

Yves Rocher W Zimowym Ogrodzie

Każde z 24 okienek kalendarza skrywa starannie dobrane kosmetyki, które wspólnie pomogą stworzyć codzienny rytuał piękna. Kalendarz wyróżnia się eleganckim, granatowym opakowaniem pełnym kwiatów magnolii i orchidei, zawieszonych na świątecznym drzewku. Pudełko zostało wykonane w co najmniej 24% z kartonu pochodzącego z recyclingu własnych odpadów, zgodnie z założeniami marki dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

Kalendarz Adwentowy Notino 2024: Korean Beauty

Podziwiasz koreańskie piękno i marzysz o idealnie gładkiej, pełnej blasku cerze? Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy kalendarz adwentowy Notino Advent Calendar 2024: Korean Beauty. Nie musisz już zastanawiać się, od jakiego kosmetyku zacząć przygodę z koreańskimi markami. Kalendarz kryje w sobie 25 najpopularniejszych koreańskich produktów do kompleksowej pielęgnacji skóry i włosów.

Ciesz się grudniem i daj się rozpieścić najpopularniejszymi koreańskimi markami. Codziennie odkrywaj niesamowite nowe produkty i stwórz kompleksowy zestaw do pielęgnacji skóry z koreańskim kremami czy maseczkami. Nie zapomnieliśmy o włosach, w kalendarzu znajdziesz również bestsellerowe koreańskie szampony wzmacniające. Oczekiwanie na święta będzie o wiele przyjemniejsze dzięki kosmetykom, które przyjemnie zaskakują i zachwycają.

BENEFIT COSMETICS The Gorgeous Grocer

Świąteczny kalendarz adwentowy od Benefit składa się z 24 najlepiej sprzedających się i niezbędnych produktów dla miłośniczek i miłośników piękna. To koszyk pełen najcudowniejszych produktów Benefit! Przed Tobą 24 dni niespodzianek, które idealnie nadają się na prezent dla kogoś bliskiego (lub dla Ciebie)! Od legendarnych kosmetyków do brwi, przez bestsellery do ust i policzków, aż po rzęsy i wiele więcej - ten wypełniony po brzegi kalendarz adwentowy zawiera wszystko, czego potrzebujesz w święta i nie tylko.