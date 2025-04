Lyko Lovables: Love At First Try - wyjątkowe zestawy dla miłośników świata beauty

Każdy zestaw Lyko Lovables to starannie dobrana selekcja popularnych bestsellerów, gorących premier ze świata beauty oraz skandynawskich odkryć. Każda kolejna edycja boxa cieszy się niesłabnącą popularnością i zwykle wyprzedaje się w kilkanaście lub nawet kilka minut, dlatego warto kliknąć „obserwuj” przed oficjalną premierą na stronie, by dostać przypomnienie o starcie sprzedaży i zwiększyć swoje szanse na zakup.

Najnowsza edycja - Love At First Try, limitowana na polski rynek - powstała z myślą o tych, którym jeszcze nie udało się przetestować zestawów Lovables „na własnej skórze”. W atrakcyjnej cenie zamknięto miks produktów - zarówno w wersjach pełnowymiarowych, jak i podróżnych. Love At First Try to zestaw hitowych produktów do pielęgnacji, makijażu i włosów o łącznej wartości ponad 730 zł, który dostępny będzie w wyjątkowej cenie 149,90zł!

Sprzedaż rusza już 5 maja o godzinie 9:00, ale zapisać się na powiadomienia można już od 24 kwietnia.

W skład zestawu wchodzą m.in.:

Cosrx Advanced Snail 92 All in One Cream 100 g

Krem do twarzy w dużej pojemności o bogatej formule zawierającej 92% śluzu ślimaka - viralowy hit, który zrobił furorę wśród fanów koreańskiej pielęgnacji. Intensywnie nawilża, koi i regeneruje skórę, pozostawiając ją elastyczną i pełną blasku. Lekki, ale odżywczy - idealny na dzień i na noc.

Color Wow Dreamcoat 50 ml

Viralowy hit z TikToka, odpowiedzialny za charakterystyczny efekt glass hair u Kim Kardashian. Ultralekki spray, który eliminuje puszenie się włosów, dodaje im blasku i pozostawia je jedwabiście gładkie. Posiada unikalną technologię aktywowaną ciepłem, która zapewnia niesamowitą ochronę nawet przy dużej wilgotności. Efekt tafli utrzymuje się aż do 3-4 myć.

Rituals Karma Shimmering Oil 30 ml

Mieszanka trzech odżywczych olejków, która nadaje skórze jedwabistą gładkość, subtelny kwiatowy zapach i delikatne rozświetlenie. Odżywia, poprawia nastrój i zapewnia uczucie odnowy niczym po wizycie w luksusowym SPA. Hit sprzedażowy w wersji podróżnej!

Weleda Skin Food 75 ml

Jeden z ulubieńców samej Hailey Bieber! Ten naturalny krem o bogatej konsystencji sprawdza się idealnie do suchej skóry twarzy i ciała dodając nawilżenia i niezwykłego blasku! Zawiera fiołek trójbarwny, nagietek lekarski i rumianek, które zwiększają poziom nawilżenia, poprawiają jędrność i wspierają odnowę komórkową. Przebadany dermatologicznie, bez sztucznych zapachów, barwników i konserwantów.

Björn Axén Moisture Shampoo & Conditioner Travel Size 75 ml

Intensywnie nawilżający szampon i odżywka do suchych włosów i skóry głowy, z kwasem hialuronowym i technologią Anti-Dehydration. Zmiękcza, odżywia i dodaje blasku. Poręczny rozmiar idealny na siłownię, w podróż czy do testowania.

By Lyko Hydrating Hydrogel Face Mask 28 g

Hydrożelowa maska z serum - bestseller, który zapewnia efekt glow! Jak kojący kompres: głęboko nawilża, łagodzi i dodaje skórze świeżości jak po profesjonalnym zabiegu. Zawiera aloes, wodę ogórkową i niacynamid. Ulubieniec polskich influencerek!

IsaDora Glossy Lip Treat Vintage Rose 13 ml

Lekki błyszczyk z drobinkami w modnym, chłodnym odcieniu Vintage Rose otwiera nieskończone możliwości tworzenia własnych lip combos! Masło shea i witamina E intensywnie odżywiają usta, a kwas hialuronowy w połączeniu z peptydami zapewnia długotrwałe uczucie nawilżenia.

Pełna lista produktów:

Some by Mi Lip Protectors SPF15

Cosrx Advanced Snail 92 All in One Cream 100 g

LH Cosmetics Glazed Sweet 3,5 ml

Björn Axén Moisture Shampoo Travel Size 75 ml

Björn Axén Moisture Conditioner Travel Size 75 ml

IsaDora Glossy Lip Treat Vintage Rose 13 ml

Color Wow Dreamcoat 50 ml

Rituals Karma Shimmering Oil 30 ml

Weleda Skin Food 75 ml

Hawaiian Tropic Glowing Protection Lotion SPF30 100 ml

Ecoestic Hand Cream 100 ml

Rebecca Stella Lip Pout Lip Liner Truffle Twist 1,4 g

By Lyko Hydrating Hydrogel Face Mask 28 g

i Autor: materiały prasowe Lyko