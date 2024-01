i Autor: Materiały prasowe GAP

Strefa mody

Make your move z nową kolekcją marki GAP x GapFit

Nowa kolekcja marki GAP x GapFIt to pełna gama odzieży sportowej dla kobiet stworzona z wykorzystaniem optymalnego połączenia stylu, innowacji technicznych i komfortu. Kolekcja została zaprojektowana tak, by zapewnić każdemu kto ją nosi wygodę nie tylko na co dzień, ale i w ekstremalnych warunkach na siłowni. W ubraniach z kolekcji GAP x GapFit nie tylko dobrze się wygląda, ale i czuje.