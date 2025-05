i Autor: materiały prasowe Makijaż

Strefa beauty

Makijaż bez granic. Ogranicza Cię tylko wyobraźnia

Danessa Myricks po raz kolejny redefiniuje pojęcie kreatywnej ekspresji w makijażu. Jej autorska marka, Danessa Myricks Beauty, wprowadza na rynek nową paletę cieni do powiek. Lightwork Freedom Mini Palette Pastel Dream to limitowane zestawienie niebanalnych kolorów, które sprosta każdej artystycznej wizji. Paleta dostępna będzie przedpremierowo w perfumerii internetowej LYKO w dniach od 10 do 23 maja, w cenie 287 zł.