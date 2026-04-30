Makijaż bez kompromisów! Blask i łatwa aplikacja w jednym

Wszechstronność cieni w sztyfcie wykracza poza ich podstawowe zastosowanie. Możesz ich używać nie tylko jako cieni do powiek, ale także jako kredek do oczu, tworząc precyzyjne linie lub rozcierając je dla efektu przydymionej kreski. Jasne, perłowe odcienie doskonale sprawdzą się jako rozświetlacz w wewnętrznym kąciku oka lub pod łukiem brwiowym, otwierając spojrzenie. Ciemniejsze, matowe sztyfty mogą posłużyć do przyciemnienia linii rzęs, nadając im optycznie większej gęstości.

Bez osypywania się i bez problemów. Łatwa aplikacja, która gwarantuje blask na co dzień. Nowy cień do powiek w sztyfcie Crystal Eyes Shadow Stick od Bobbi Brown zapewnia blask, dzięki swoiemu perłowemu pigmentowi oraz 12-godzinną trwałość. Jego wyjątkowa konsystencja umożliwia osiągnięcie precyzyjnego efektu przy prostej i szybkiej aplikacji - bez osadzania się w załamaniach powieki, warzenia się czy rozmazywania. Subtelny look na dzień, który można także zamienić w bardziej wyrazistą wersję wieczorową - cienie do powiek w sztyfcie Crystal Eyes Shadow Stick rozświetlą blaskiem każdą chwilę dnia i nocy!

Łatwy w osiągnięciu lśniący efekt. Cienie do powiek w sztyfcie Crystal Eyes Shadow Stick z perłowymi pigmentami zapewniają idealną ilość blasku - transparentnego już po jednym pociągnięciu, albo bardziej wyrazistego po nałożeniu kilku warstw. Można je aplikować solo lub jako topper na powiekę pomalowaną wcześniej cieniem Long-Wear Cream Shadow Stick, aby dodać oku wyjątkowego blasku.

Formuła o przypominającej konsystencji z unikalnym ekstraktem z czerwonych wodorostów zapewnia gładką aplikację i sensoryczne doznania przy każdym pociągnięciu. Jednocześnie zawierając 55% wody sprawia, że cienie do powiek Crystal Eyes Shadow Stick płynnie suną po skórze, pozostawiając poczucie orzeźwienia. Są lekkie i nie kleją się, a także wtapiają się w skórę dla komfortowego, utrzymującego się przez cały dzień efektu

i Autor: Bobbi Brown/ Materiały prasowe