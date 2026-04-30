Rewolucja w pielęgnacji dojrzałej skóry

Głęboka Regeneracja z Mocą Peptydów

Sercem nowej kuracji Ziaja Med są zaawansowane peptydy, które odgrywają kluczową rolę w procesach odbudowy skóry. To właśnie one są sekretem dojrzałej, zdrowo wyglądającej cery. Dzięki swojej małocząsteczkowej strukturze, połączonej w łańcuchach lipidowych, peptydy te są w stanie docierać do głębszych warstw skóry, tam gdzie dzieje się prawdziwa magia. Ich odpowiednia sekwencja aminokwasów sprawia, że naśladują naturalne mechanizmy skóry, stymulując komórki do intensywnej produkcji kolagenu i elastyny – białek odpowiedzialnych za jędrność, elastyczność i gładkość.

W składzie kuracji znajdziemy:

Di- i Tripeptydy Ryżowe: Te aktywne peptydy roślinne, wyekstrahowane z białek ryżu, to prawdziwi bohaterowie w walce o piękną skórę. Wspierają odżywienie komórek, przyspieszają odnowę skóry, a także chronią i odbudowują jej barierę ochronną. Efekt? Poprawione nawilżenie, wyrównany koloryt i widoczna redukcja zmarszczek.

Hexapeptide-9 (Peptyd Kolagenowy): Ten wyjątkowy składnik wzmacnia macierz zewnątrzkomórkową, stymulując fibroblasty do produkcji kolagenu typu I i IV. To właśnie on jest kluczem do elastyczności i spójności skóry, odpowiadając za integralność i jędrność naskórka.

Palmitoyl Tripeptyde-1 (Palmitynian Tripeptydu-1): Aktywny stymulator produkcji kolagenu typu I, II i IV, elastyny oraz kwasu hialuronowego. Wzmacnia architekturę skóry, odpowiadając za jej kształt, sprężystość i optymalne nawilżenie.

Antyoksydacja SAP: Tarcza Ochronna dla Twojej Skóry

Oprócz potężnej dawki peptydów, kuracja Ziaja Med została wzbogacona o antyoksydację SAP (Sodium Ascorbyl Phosphate), stabilną formę witaminy C. Antyoksydanty są niezwykle ważne w codziennej pielęgnacji, ponieważ chronią skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które przyczyniają się do przyspieszonego starzenia. Witamina C dodatkowo rozjaśnia skórę, poprawia jej koloryt i stymuluje produkcję kolagenu, wspierając działanie peptydów.

Dla Kogo Jest Ta Kuracja?

Ziaja Med Kuracja Peptydowa + Antyoksydacja SAP to idealne rozwiązanie dla silnych, aktywnych, dorosłych kobiet, szczególnie po 40. roku życia oraz w okresie menopauzalnym. Jest to również doskonałe uzupełnienie pielęgnacji podczas i po zabiegach medycyny estetycznej, pomagając w regeneracji i przedłużeniu efektów.

Dzięki tej innowacyjnej linii Ziaja Med, Twoja skóra będzie:

Świeża i zdrowa

Mocniejsza i zregenerowana

Odporna na utratę jędrności

Z mniej widocznymi zmarszczkami

Autor: Ziaja med/ Materiały prasowe

