Makijaż cery na wiosnę 2025. Jakie będą trendy i co będzie w modzie?

W roku 2023 rządził minimalizm i czyste estetyka. W makijażu królował efekt „clean girl era”, który w połączeniu z trendem "old money" prezentował minimalistyczne podejście do piękna. W 2024 roku świat beauty zerwał z tym wizerunkiem na rzecz całkowicie odmiennego stylu. Można było zauważyć powrót do mody mocnych i graficznych makijażu i stylu na "żonę gangstera", do czego przyłożył się najnowszy serial Netlixa "Griselda". W 2025 trendy będą się mieszać. Dozwolone będzie praktycznie wszystko. Hitem tego sezonu mogą okazać się błyski i metalizujące formuły. Na światowych wybiegach dominuje miks złota. srebra oraz brązu.

Bronzer już o wielu sezonów uchodzi za jeden z najważniejszych kosmetyków w makijażu. Z jego pomocą możemy wyszczuplić twarz, nadać jej kontur oraz podkreślić pewne partie. Mocne konturowanie to rewelacyjna metoda, która, sprawi, że twarz będzie szczuplejsza i bardziej wyrazista. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie.

INGLOT Bronzer do twarzy Bronzie Cheeks

Bronzer do twarzy Bronzie Cheeks od INGLOT zapewnia subtelny efekt naturalnie opalonej skóry. Jego aksamitnie gładka i lekka formuła ułatwia aplikację. Produkt jest wielofunkcyjny, można go stosować zarówno na policzkach, jak i powiekach, nadając cerze promienny blask. Dzięki bronzerowi Bronzie Cheeks Twoja skóra będzie wyglądała świeżo i promiennie, bez obaw o rozmazywanie czy podkreślanie zmarszczek. Kolekcja obejmuje trzy idealnie dobrane odcienie.

Róż to policzków pasuje o każdej porze roku. Wiele osób jednak zaczyna po niego sięgać właśnie jesienią i zimą. Rumiane, lekko zaczerwienione policzki do makijażowy hit od kilku sezonów.

INGLOT Róż do policzków Rosie Cheeks

Róż Rosie Cheeks od INGLOT zapewnia naturalny promienny wygląd. Lekka formuła pozostawia aksamitne wykończenie. Łatwo się blenduje i pozwala na budowanie stopnia intensywności koloru, może być stosowany na policzki i powieki. Kolekcja obejmuje 6 starannie dobranych odcieni, które odpowiadają różnym typom urody. Odcienie od delikatnych po intensywnie napigmentowane, zarówno w chłodnych, jak i ciepłych tonach różu oraz brzoskwiń.

Puder sypki to w ostatnim czasie prawdziwy hit w makijażu. Żaden make-up nie może się bez niego obejść. Kosmetyk ten nie tylko stanowi idealne wykończenie całego makijażu, ale również wzmacnia jego trwałość. Rodzajów aplikowania pudrów sypkich jest kilka, najpopularniejszy to nałożenie niewielkiej ilości produktu dużym puchatym pędzlem w okolice, które w ciągu dnia lubią się wyświecać, czyli pod na strefę "T" - czoło i nos oraz pod oczami (wzmacniamy w ten sposób działanie korektora). Inną popularną techniką jest tak zwany baking - jest to nałożenie dużej ilości pudru i po pewnym czasie (kiedy kosmetyk zdąży "wejść" w skórę) pozbycie się nadmiaru. Pudry sypkie można także aplikować wilgotną gąbeczką do makijażu.

INGLOT Wygładzający puder pod oczy

Dostępny w trzech kolorach półtransparentny sypki puder, który powstał w trosce o delikatną i wymagającą skórę w okolicach oczu. Dzięki aksamitnie gładkiej i wyjątkowo lekkiej formule optycznie wygładza skórę i wyrównuje jej koloryt. Zapewniając naturalne wykończenie i nieskazitelny wygląd, znacząco wydłuża trwałość makijażu w tej strefie. Zawarte w produkcie pigmenty HD i pyłek diamentowy odbijają światło, subtelnie rozświetlając i nadając skórze promienny, zdrowy wygląd. Bogaty w witaminę E, emolienty oraz biosacharyd pozostawia uczucie komfortu, bez nieprzyjemnego efektu ściągnięcia. Wygładzający puder pod oczy nie wysusza skóry i nie powoduje zmiany koloru korektora. Jest polecany do wszystkich rodzajów cery.