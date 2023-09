Makijaż inspirowany Fashion Week

Milano Fashion Week to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody. Co roku do Mediolanu przyjeżdżają największe gwiazdy, fashionistki i influencerki, by poznać lub zaprezentować najnowsze kolekcje projektantów luksusowych marek. A że moda i makijaż to duet nierozerwalny, na wybiegach podziwiane są nie tylko kreacje, ale i właśnie makijaże. W tym roku KIKO MILANO – włoska marka makijażowa nr 1, a zarazem wieloletni partner MFW – była sponsorem makijażu na pięciu pokazach włoskich domów mody: N21, Philosophy di Lorenzo Serafini, Sportmax, MSGM i Ferragamo. Pokazowi Philosophy di Lorenzo Serafini SS 24 towarzyszył makijaż inspirowany Sharon Stone i jej rolą w „Nagim instynkcie” – elegancki, wyrazisty i bardzo luksusowy, w odcieniach szarości ze srebrnymi akcentami, w przypadku Sportmax rządziło zaś rozświetlenie, charakterystyczne dla Björk czy Madonny z ery Ray of Light. Natomiast na wybiegu MSGM królował młody, świeży look i wykonane za pomocą żelu do brwi piegi. Ten trend już robi furorę w sieci!

Ponadto, na prywatnej kolacji dla międzynarodowych influencerów i gości VIP, marka KIKO MILANO zaprezentowała nową kapsułową kolekcję Kiko Crazy 90s. To hołd dla lat 90’, ze wszystkimi kolorami i fakturami charakterystycznymi dla tej dekady. O podniebienia zaproszonych gości dbał szef kuchni Marco Assaggia, nie zabrakło również muzyki – oczywiście inspirowanej stylem lat 90’.

KIKO MILANO było również współgospodarzem ekskluzywnej imprezy Vogue Italia „Che Circo”. Tej nocy królował cyrk, będący wyrazem uznania dla lekkiej i ironicznej strony mody. Artysta Alessandro Malossi, twórca tej niesamowitej koncepcji, na miejsce wydarzenia wybrał luksusowe wnętrza słynnej mediolańskiej restauracji Maka Loft, a zaproszeni goście mogli rywalizować w rzucaniu do celu lub łowieniu łabędzi. Gra muzyki, świateł i niesamowitych instalacji zrobiła ogromne wrażenie na gościach, wśród których nie zabrakło przedstawicieli słynnych domów mody i znanych komentatorów z branży fashion & beauty.

i Autor: Materiały prasowe KIKO MILANO

i Autor: Materiały prasowe KIKO MILANO

i Autor: Materiały prasowe KIKO MILANO