i Autor: materiały prasowe Catrice

Strefa beauty

Makijaż inspirowany perłami! To jeden z największych trendów tego sezonu

Przenieś się do świata opalizującego blasku z kolekcją PEARLFECTION od Catrice. W tej kolekcji magia masy perłowej wzbogaci Twój makijaż, od delikatnych, naturalnych tonów po subtelne pastele. Idealna na co dzień lub wyjątkowe chwile, PEARLFECTION zapewni Twojej skórze, ustom i paznokciom subtelny, ale zachwycający połysk. Pozwól, by prostota i wyrafinowanie współgrały ze sobą, a Twoje wewnętrzne światło rozbłysło. Błyszcz z PEARLFECTION!