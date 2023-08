Makijaż na jesień 2023. Promienny blask oraz moc różu

Regenerujący krem do twarzy za 5 zł? To możliwe w promocji Rossmanna. Idealny dla pań po 40-tce. Napina skórę i sprawia, że staje się ona jedwabiście gładka

Bronzer już o wielu sezonów uchodzi za jeden z najważniejszych kosmetyków w makijażu. Z jego pomocą możemy wyszczuplić twarz, nadać jej kontur oraz podkreślić pewne partie. Mocne konturowanie to rewelacyjna metoda, która, sprawi, że twarz będzie szczuplejsza i bardziej wyrazista. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych bronzerów w świecie makijażu jest HOOLA od marki Benefit Cosmetics. Kultowy bronzer HOOLA ma już ponad 20 lat i od tamtego czasu jest niekwestionowanym hitem. Wszystkie cztery odcienie kultowego bronzera Hoola mają tą samą miękką, łatwą w blendowaniu formułę o matowym wykończeniu, która sprawia, że jest to tak wyjątkowy produkt. Kolory bronzera od jasnego do ciemnego pozwolą dopasować naturalnie wyglądający odcień dla każdego!

Bronzer - Charlotte Tilbury AIRBRUSH BRONZER

Naturalnie matowy bronzer z kwasem hialuronowym, o nieskazitelnym średnio kryjącym wykończeniu, który poprawia wygląd skóry twarzy i ciała, pozostawiając efekt opalenizny. Bronzer nowej generacji od Charlotte z technologią flawless, inspirowany działaniem kosmetyków z kultowej gamy Airbrush, które zapewniają nieskazitelne i gładkie jak jedwab wykończenie bez widocznych porów!

Róż na policzkach to zdecydowanie jeden z największych hitów w makijażu w tym sezonie. Wiele kobiet obawia się rumianych policzków bojąc się przerysowanego efektu. To błąd, róż potrafi rewelacyjnie dodać skórze koloru sprawić, że cały make-up będzie bardziej trójwymiarowy. Delikatny róż do policzków potrafi także odmładzać. Sprawia, że skóra zyskuje blask i promienny wygląd. Zobacz, po jakie róże do policzków sięgać w tym sezonie?

Luminous Silk Glow Blush Giorgio Armani

Delikatny pudrowy róż̇ rozświetlający poprawia koloryt i wygląd cery, zapewniając jej świeżość i blask. Natychmiast poprawia koloryt i wygląd cery, dając efekt zdrowego rumieńca oraz naturalnej i świeżej twarzy Lekka i jedwabista formuła, doskonale się rozprowadza i gwarantuje piękne, aksamitne wykończenie. Perłowe drobinki przechwytują i odbijają światło, akcentując kości policzkowe i rozświetlając całą twarz. Nie osypuje się, nie tworzy smug, doskonale wtapia się w skórę i utrzymuje się dłużej na skórze, zapewniając nienaganny makijaż.

Benefit Cosmetics - Benetint — Róż w płynie do policzków i ust

Oryginalny róż w płynie Benetint doda półtransparentnego koloru płatków róży policzkom i ustom; utrzymuje się godzinami i wytrzyma każdą liczbę pocałunków. Lekki i zmysłowy do wszystkich rodzajów karnacji. Nie rozmazuje się. Nie zostawia śladów. Długo się utrzymuje.

Fenty Beauty Diamond Bomb All-Over Diamond Veil - rozświetlacz

Jeden z najbardziej kultowych rozświetlaczy na rynku. Zainspirowany został suknią Rihanny, którą miała na sobie podczas balu CFDA w 2014 roku. "Nigdy nie dość diamentów! Ten produkt jest najbliższy diamentom, jaki udalo mi się stworzyć. Blask jest niesamowity!

