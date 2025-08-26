Makijaż na jesień 2025. Największe trendy w make-upie!

Jesienią 2025 tusze do rzęs będą odgrywać kluczową rolę w podkreślaniu spojrzenia, niezależnie od dominujących trendów w makijażu oczu. Formuły wydłużające i pogrubiające rzęsy pozostaną popularne, ale coraz większą uwagę zyskają tusze pielęgnacyjne, wzbogacone o składniki odżywcze i witaminy, które dbają o kondycję rzęs. Modne będą zarówno klasyczne czernie, jak i głębokie odcienie brązu oraz grafitu, które dodają subtelności. Warto również zwrócić uwagę na tusze dające efekt naturalnie rozdzielonych i uniesionych rzęs, idealne do codziennego makijażu.

Panorama od L'Oréal Paris. Efekt? Widocznie większe oczy, bardziej nieodparte i pewne siebie spojrzenie. Wielopoziomowa, silikonowa szczoteczka chwyta każdą rzęsę, a zaawansowana formuła z kompleksem Stretchflex™ zabezpiecza przed sklejaniem, dając efekt panoramicznego wachlarza rzęs. Objętość budowana rzęsa po rzęsie. Długie i krótkie silikonowe włoski pracują w harmonii, precyzyjnie pogrubiając i dokładnie rozdzielając rzęsy. Bez grudek, rozmazywania czy osypywania. Efekt widocznie większych oczu z tuszem Panorama od L'Oréal Paris. To spojrzenie zmienia wszystko.

Skóra Pełna Blasku (ale z Umiarem):

Trend "glass skin" ustępuje miejsca bardziej subtelnemu, naturalnemu blaskowi. Jesienią 2025 stawiamy na zdrowo wyglądającą cerę, rozświetloną strategicznie w kluczowych punktach twarzy: na kościach policzkowych, łuku kupidyna i pod łukiem brwiowym. Unikamy efektu przesadnego "mokrego" wykończenia, koncentrując się na delikatnym, satynowym glow. W pielęgnacji królują nawilżające bazy i lekkie podkłady, które podkreślają naturalną teksturę skóry.

Benefit Cosmetics podkład the POREfessional

40 odcieni w tonacjach od chłodnej przez neutralną po ciepłą

Krycie od średniego, które można łatwo budować

Niacynamid w składzie, który przy dłuższym stosowaniu wygładza i poprawia wygląd skóry

24 godzinną trwałość

Sprawdza się do każdego typu skóry również tej skłonnej do trądziku

Nie zatyka porów!

Kremowe róże przeżywają swój renesans i jesienią 2025 staną się must-have w kosmetyczce każdej miłośniczki makijażu. Ich lekka, łatwa do blendowania konsystencja pozwala na uzyskanie naturalnego efektu "rumieńców od mrozu", idealnie wpisującego się w jesienną aurę. Paleta kolorystyczna będzie obejmować zarówno delikatne, pastelowe odcienie różu i brzoskwini, jak i bardziej intensywne burgundy i śliwki, które dodadzą twarzy wyrazistości. Kremowe róże doskonale stapiają się ze skórą, zapewniając jej zdrowy i promienny wygląd, a ich uniwersalność sprawia, że można je aplikować nie tylko na policzki, ale także na usta i powieki, tworząc spójny i harmonijny look.

Lumi Le Liquid Blush

Róż w płynie Lumi Le Liquid Blush od L'Oréal Paris zapewnia efekt promiennej, pełnej blasku skóry. Ultralekka formuła niemal niewyczuwalna na skórze, łatwo się rozprowadza i pozwala budować intensywność koloru, dostosowując efekt do własnych preferencji – od delikatnego rumieńca po wyraziste podkreślenie policzków. Płynny róż do policzków sprawdzi się przy każdym rodzaju skóry, nadając cerze rozświetlone, zdrowe wykończenie, które ożywi każdy makijaż.

Bronzery na jesień 2025 to klucz do uzyskania zdrowego, lekko muśniętego słońcem wyglądu, nawet gdy dni stają się krótsze i mniej słoneczne. Modne będą zarówno matowe formuły, idealne do konturowania i budowania głębi, jak i te z subtelnymi, rozświetlającymi drobinkami, które dodadzą cerze ciepłego blasku. Odcienie bronzerów będą oscylować wokół naturalnych tonów brązu z ciepłymi podtonami, unikając pomarańczowych lub zbyt ciemnych barw. Aplikacja bronzera powinna być delikatna i strategiczna - na kościach policzkowych, linii włosów i żuchwie, aby subtelnie wymodelować twarz i dodać jej trójwymiarowości.

INGLOT prezentuje nowe odcienie viralowych róży i bronzerów w sztyfcie

Dzięki kremowej formule, idealnie się rozprowadzają, pozostawiając naturalne, długotrwałe wykończenie, które wygląda świeżo przez cały dzień. Sztyfty wzbogacone są o składniki, które nie tylko upiększają, ale także pielęgnują. Olej kokosowy nawilża skórę, witamina E działa jako silny antyoksydant, a olej z pestek jabłka alpejskiego chroni skórę przed utratą wilgoci.

Utrwalanie makijażu będzie kluczowym krokiem w jesiennej rutynie, zapewniającym trwałość i świeży wygląd przez cały dzień, pomimo zmieniających się warunków atmosferycznych. Lekkie pudry sypkie o transparentnym wykończeniu pomogą zmatowić strefę T i przedłużyć trwałość podkładu oraz korektora, nie dodając przy tym efektu "ciężkości". Popularne staną się również mgiełki utrwalające z dodatkowymi składnikami nawilżającymi i odżywczymi, które nie tylko zabezpieczą makijaż, ale także odświeżą skórę i dodadzą jej zdrowego blasku. Warto szukać formuł, które zapobiegają rozmazywaniu się makijażu i utrzymują jego intensywność kolorów przez wiele godzin.

Infaillible Setting Spray - pierwszy spray od utrwalający makijaż aż do 36h w zaledwie 3 sekundy

Odkryj Infaillible Setting Spray – spray utrwalający makijaż w 3 sekundy. Dzięki formule z niezwykle trwałymi polimerami chroni makijaż przed ścieraniem, efektem działania wody, ciepła, potu i sebum, dając trwałość aż do 36h*, niezależnie od sytuacji. Łatwy w aplikacji: dyfuzor zapewnia szeroką i równomierną aplikację produktu. Wystarczą 3 sekundy i 1 porcja sprayu, by pokryć całą twarz. Mgiełka z mikro-kropelkami nie pozostawia mokrych śladów i zacieków. Nie klei się, pozostawia skórę gładką i przyjemną w dotyku. Niewyczuwalny, porusza się elastycznie razem ze skórą, dając komfort noszenia.