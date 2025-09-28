Makijaż na jesień. Jedna paleta - wiele możliwości

Róż i już? W makijażu warto pójść dwa kroki dalej i dodatkowo postawić na bronzer i rozświetlacz. Te trzy produkty pomogą wymodelować twarz i wydobyć naturalny blask cery. Nowość od marki CELIA – wielofunkcyjna paleta TRIO CONTOUR – to wszystko, czego potrzebujesz do pełnego konturowania, zamknięte w jednym, poręcznym opakowaniu. Formuła kosmetyków jest łatwa do blendowania, dzięki czemu idealnie stapia się ze skórą i nie pozostawia smug. Pozwala na stopniowanie efektu i intensywności makijażu w zależności od ilości aplikowanego produktu. Bronzer nałożony tuż pod kości policzkowe, linię żuchwy, czoła i wzdłuż nosa optycznie wyszczupli twarz. Delikatne muśnięcie kości policzkowych różem – od ich najwyższego punktu w kierunku skroni – podkreśli ich kształt, a subtelny odcień nada skórze świeżości i zdrowego blasku. Natomiast rozświetlacz dzięki grze światła potrafi optycznie odjąć lat. Nałożony na kości policzkowe, końcówkę nosa i łuk kupidyna uwydatni te okolice i sprawi, że buzia będzie wyglądała świeżo i promiennie. Poznaj moc konturowania i wznieś swój makijaż na wyższy poziom!

CELIA TRIO CONTOUR

Wielofunkcyjny zestaw do konturowania twarzy na sucho, który łączy trzy produkty – bronzer, róż i rozświetlacz. Każdy z elementów możesz stosować samodzielnie lub łączyć, tworząc makijaż dopasowany do okazji. To szybki sposób na podkreślenie rysów twarzy i nadanie cerze zdrowego blasku. Delikatnie rozprowadza się na skórze, pozwalając na budowanie intensywności koloru bez smug i plam.

BRONZER – Nakładaj pod kości policzkowe, wzdłuż linii żuchwy, nosa i czoła.

RÓŻ – Aplikuj na kości policzkowe, przeciągając w kierunku skroni.

ROZŚWIETLACZ – Nakładaj na szczyty kości policzkowych, łuk brwiowy, grzbiet nosa i kąciki oczu.