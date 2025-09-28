Makijaż na jesień. Jedna paleta - wiele możliwości

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-09-28 13:44

Jedna paleta, wiele możliwości. Poznaj Celia Trio Contour, z którą stworzysz makijaż na każdą okazję. Paleta łączy aż trzy kosmetyki: bronzer, róż i rozświetlacz. To niezawodny produkt, który podkreśli rysy twarzy, a skóra zyska zdrowy, świetlisty wygląd.

Makijaż

i

Autor: Freepik.com

Róż i już? W makijażu warto pójść dwa kroki dalej i dodatkowo postawić na bronzer  i rozświetlacz. Te trzy produkty pomogą wymodelować twarz i wydobyć naturalny blask cery. Nowość od marki CELIA – wielofunkcyjna paleta TRIO CONTOUR – to wszystko, czego potrzebujesz do pełnego konturowania, zamknięte w jednym, poręcznym opakowaniu. Formuła kosmetyków jest łatwa do blendowania, dzięki czemu idealnie stapia  się ze skórą i nie pozostawia smug. Pozwala na stopniowanie efektu i intensywności makijażu  w zależności od ilości aplikowanego produktu. Bronzer nałożony tuż pod kości policzkowe, linię żuchwy, czoła i wzdłuż nosa optycznie wyszczupli twarz. Delikatne muśnięcie kości policzkowych różem – od ich najwyższego punktu w kierunku skroni – podkreśli ich kształt,  a subtelny odcień nada skórze świeżości i zdrowego blasku. Natomiast rozświetlacz dzięki grze światła potrafi optycznie odjąć lat. Nałożony na kości policzkowe, końcówkę nosa i łuk kupidyna uwydatni te okolice i sprawi, że buzia będzie wyglądała świeżo i promiennie. Poznaj moc konturowania i wznieś swój makijaż na wyższy poziom!

CELIA TRIO CONTOUR

Wielofunkcyjny zestaw do konturowania twarzy na sucho, który łączy trzy produkty – bronzer, róż i rozświetlacz. Każdy z elementów możesz stosować samodzielnie lub łączyć, tworząc makijaż dopasowany do okazji. To szybki sposób na podkreślenie rysów twarzy i nadanie cerze zdrowego blasku. Delikatnie rozprowadza się na skórze, pozwalając na budowanie intensywności koloru bez smug i plam.

  • BRONZER – Nakładaj pod kości policzkowe, wzdłuż linii żuchwy, nosa i czoła.
  • RÓŻ – Aplikuj na kości policzkowe, przeciągając w kierunku skroni.
  • ROZŚWIETLACZ – Nakładaj na szczyty kości policzkowych, łuk brwiowy, grzbiet nosa i kąciki oczu.
Celia

i

Autor: Celia/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki