Makijaż na jesień! Pierwsza taka kolekcja w tym roku

Jesienny makijaż od marki Catrice. Wraz z początkiem ery Cozy Cocooning zmienia się nasze podejście do pielęgnacji – w centrum uwagi znajdują się rytuały dedykowane przygotowaniu skóry, jej ochronie i zapewnieniu komfortu. Ciepłe, stonowane odcienie „quiet luxury” – delikatne brązy i pudrowe róże – spotykają się z troską o siebie oraz produktami, które koją, regenerują i relaksują. Sezon otulającego komfortu staje się rzeczywistością dzięki rozpieszczającym, kremowym formułom, które niosą głębokie poczucie ukojenia.

W tym sezonie piękno przestaje być wyłącznie widzialne, a staje się odczuwalne. Dzięki Sensorial Magic Moments kosmetyki oddziałujące na wszystkie zmysły pomagają wyczarować codzienne chwile zachwytu. Od sprężystych, żelowych formuł, przez połyskujące drobinki, po urzekające zapachy – sensoryczna podróż rozpoczyna się wtedy, gdy wszystkie formuły inspirują, a każdy składnik staje się elementem tego radosnego doznania.

Zgodnie z zasadą Smart Sustainability poczucie piękna wiąże się ze zrównoważonym rozwojem. Bo gdy innowacyjne produkty mają w swoim DNA wpisaną skuteczność, trwałość i funkcjonalność, a jednocześnie promują proekologiczne rozwiązania, to jak ich nie kochać?

W miarę jak długowieczność staje się popularnym kierunkiem w pielęgnacji przeciwstarzeniowej, na pierwszy plan wysuwa się Skincare Infusion. Wysoko skuteczne formuły, bogate w składniki aktywne, które podkreślają naturalne piękno i wspierają pozytywne podejście do starzenia się. Ten trend zostanie z nami na dłużej – (i rządzi!).

Co znajdziesz w nowej kolekcji Catrice?

