Makijaż na lato 2023. Top 5 najlepszych kosmetyków kolorowych na upalne dni

Ten sezon w makijażu to prawdziwy misz-masz trendów i inspiracji z wielu epok. Z jednej strony mamy klasykę i ponadczasowe kreski na powiekach. W modzie są lata pięćdziesiąte i styl na pin-up girl - czyli mocno podkreślone oczy i czerwone, ponętne usta. Z drugiej strony nadal na topie są lata dziewięćdziesiąte i początek lat dwutysięcznych. Te w makijażu to przede wszystkim odważne kolory oraz intensywne cienie do powiek. Jeszcze kilka sezonów temu niebieskie powieki były raczej symbolem braku gustu, a dzisiaj są bardzo pożądane. Jednym z makijażowych trendów na lato 2023 jest właśnie make-up oczu w jednym, intensywnym kolorze. Bez względu na to, czy postawisz na niebieski, zielony czy też żółty cień, ważne by na powiekach dużo się działo i by przyciągały one spojrzenia innych.

Top 5 kosmetyków do makijażu na lato 2023

CASHMERE ILLUMINATED MAKE-UP

Fluid rozświetlający w naturalny sposób wyrównuje koloryt cery. Polecany do każdego typu cery. Lekka kremowa konsystencja jest niezwykle przyjemna w aplikacji, doskonale kryje, bez efektu maski. Nadaje naturalny, świetlisty wygląd. Moon blink formula – Mineralny pył z kamienia księżycowego maskuje oznaki zmęczenia i stresu. Opiera swoją skuteczność na cząsteczkach optycznie rozpraszających światło, nadając efekt nieskazitelnej, perfekcyjnie doskonałej, promienistej cery. Retuszuje wszelkie niedoskonałości i zmarszczki. Sprawia, że pory są mniej widoczne, a cera wygląda zawsze świeżo i zdrowo. High long lasting formula odporna na ścieranie nawet podczas noszenia masek ochronnych. Pochłania nadmiar sebum, długotrwale kryje i nie obciąża cery.

i Autor: Materiały prasowe Cashmere

SEPHORA COLLECTION - Best Skin Ever Glow Anticernes

Nowa generacja wielofunkcyjnego korektora Sephora Collection dla świeżego spojrzenia i naturalnej, świetlistej cery. Formuła tego korektora anti-dullness łączy w sobie długotrwałe rezultaty makijażu i 12-godzinne nawilżenie . W ciągu dnia odcienie pozostają prawdziwe, nie blakną i nie spływają w załamania i drobne linie. Jego konsystencja jest tak jedwabista jak kremu do konturowania oczu, oferując uczucie komfortu, które utrzymuje się przez długi czas. Skóra jest miękka i promienna, wygląda na napompowaną, pełną życia.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

EISENBERG - Ultra-Perfecting & Blurring Loose Powder

Ultradrobny puder sypki zapewniający natychmiastowy efekt matowej i nieskazitelnej cery o naturalnym wykończeniu. Jego konsystencja pozostawia miękką, jedwabistą powłokę bez podkreślania drobnych linii i porów. Subtelnie rozmywa niedoskonałości, odsłaniając jednolitą i promienną cerę z komfortowym wykończeniem w kolorze nude. Innowacyjna kasetka dostarcza idealną ilość pudru dla łatwej i nieskazitelnej aplikacji dzięki wbudowanemu lusterku i ekskluzywnemu pędzlowi.

i Autor: Materiały prasowe Eisenberg

Luminous Silk Glow Blush Giorgio Armani

Delikatny pudrowy róż̇ rozświetlający poprawia koloryt i wygląd cery, zapewniając jej świeżość i blask. Natychmiast poprawia koloryt i wygląd cery, dając efekt zdrowego rumieńca oraz naturalnej i świeżej twarzy Lekka i jedwabista formuła, doskonale się rozprowadza i gwarantuje piękne, aksamitne wykończenie. Perłowe drobinki przechwytują i odbijają światło, akcentując kości policzkowe i rozświetlając całą twarz. Nie osypuje się, nie tworzy smug, doskonale wtapia się w skórę i utrzymuje się dłużej na skórze, zapewniając nienaganny makijaż.

i Autor: Karolina Januszek Armani

RARE BEAUTY - Positive Light Silky Touch Highlighter

Pudrowy rozświetlacz, który nadaje skórze natychmiastowy, krystaliczny blask, dzięki czemu cera staje się świetlista i naturalna. Może być stosowany jako cień do powiek.

i Autor: Materiały prasowe RARE BEAUTY