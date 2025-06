Makijaż na lato! Multifunkcyjne kosmetyki, w których się zakochasz

Jednym z charakterystycznych elementów promiennej wersji makijażu jest delikatne podkreślenie różem policzków. Zamiast mocno napigmentowanych i intensywnych odcieni, wybiera się subtelne róże w odcieniach brzoskwiniowym, morelowym lub delikatnie różowym. Aplikuje się je lekko na szczyty kości policzkowych, aby dodać twarzy młodzieńczego rumieńca i świeżości. Ważne jest, aby efekt był naturalny i stapiał się ze skórą, tworząc wrażenie zdrowego kolorytu.

Uzupełnieniem promiennej cery są odpowiednio podkreślone usta i powieki. Na ustach świetnie sprawdzą się nawilżające pomadki lub błyszczyki w naturalnych odcieniach różu, nude lub delikatnych brzoskwiń. Można również zastosować transparentny błyszczyk na ulubioną pomadkę, aby dodać im subtelnego połysku i optycznie je powiększyć. Jeśli chodzi o powieki, idealnie pasują do tego trendu cienie w neutralnych, rozświetlających odcieniach beżu, szampana czy jasnego różu. Można również delikatnie podkreślić załamanie powieki matowym, cielistym cieniem, a na środek powieki i w wewnętrzne kąciki nałożyć odrobinę rozświetlającego cienia, aby otworzyć spojrzenie i dodać mu blasku. Całość makijażu powinna tworzyć harmonijną i świeżą kompozycję, podkreślającą naturalne piękno.

Sztyfty Koloryzujące 3w1 Embryolisse właśnie powróciły - w zmienionej formie i z wyjątkową nowością:Nasze znane i lubiane kolorowe balsamy do ust, policzków i powiek powracają - teraz w odświeżonym opakowaniu i z jeszcze bardziej dopracowaną formułą. Stworzone we współpracy z profesjonalnym francuskim wizażystą, nasze Sztyfty Koloryzujące 3w1 to kwintesencja nonszalanckiej filozofii piękna prosto z Paryża.

Wielozadaniowe sztyfty pielęgnują i upiększają cerę - wszystko dzięki swojej wyjątkowej, odżywczej formule opartej w 98% na składnikach pochodzenia naturalnego. Zawarte w niej wąkrotka azjatycka, aloes, olej rycynowy i olej z nasion bawełny dbają o nawilżenie i komfort nawet najbardziej wrażliwej skóry.

Do wyboru dwa kultowe odcienie:

Rose Nude - subtelny, uniwersalny róż, który rozświetla cerę i podkreśla naturalne piękno w duchu stylu no make-up make-up.

Rouge Intense - klasyczna, głęboka czerwień o jednolitym kryciu, która dodaje makijażowi wyrazistości i elegancji we francuskim stylu.

Oraz nowość:

Rose Framboise - nasycony, malinowy róż, który od razu przyciąga uwagę. Idealny zarówno na dzień, jak i na wieczór, wpisuje się w jeden z najgorętszych trendów 2025 roku - berry lips.

i Autor: materiały prasowe Embryolisse

i Autor: materiały prasowe Embryolisse