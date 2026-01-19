Makijaż na studniówkę – jak wyglądać olśniewająco przez całą noc?

Przygotowanie skóry – fundament perfekcyjnego makijażu

Nawet najdroższe kosmetyki nie będą wyglądać dobrze, jeśli skóra nie zostanie odpowiednio przygotowana. Na kilka dni przed studniówką warto zadbać o regularne nawilżanie, delikatne peelingi oraz unikanie eksperymentów z nowymi produktami, które mogłyby podrażnić cerę. W dniu balu skórę należy dokładnie oczyścić, a następnie nałożyć lekki krem nawilżający dopasowany do typu cery. Dobrym pomysłem jest także użycie bazy pod makijaż – wygładzi ona skórę, zmniejszy widoczność porów i sprawi, że podkład utrzyma się znacznie dłużej.

SEPHORA COLLECTION Zestaw pielęgnacyjny dla skóry suchej do bardzo suchej ze sztyftem SPF

Kojący balsam w kremie z lipidami i ceramidami - Skóra naturalnie składa się w około 70% z wody. Osłabiona bariera skórna powoduje zwiększoną, nieodczuwalną utratę wody, co prowadzi do odwodnienia i dyskomfortu. Ten kojący balsam w kremie, wzbogacony lipidami i ceramidami, natychmiastowo nawilża skórę i odbudowuje barierę ochronną skóry, dzięki czemu wilgoć zostaje zatrzymana w głębi naskórka na 48 godzin. Skóra jest mocniejsza i gotowa stawić czoła ekstremalnym warunkom.

Serum bąbelkowe nawadniające z kwasami hialuronowym i poliglutaminowym - Serum bąbelkowe z kwasami hialuronowym i poliglutaminowym łączy w sobie 2 fazy: faza wodna nawadnia skórę do 15 warstw naskórka, natomiast faza olejowa odbudowuje barierę ochronną skóry, zapewniając natychmiastowe nawodnienie przez 48 godzin.

HYDRATE+SPF - nawilżający sztyft SPF30 z filtrami UVA/UVB - Kompaktowy i niezwykle praktyczny sztyft z filtrem przeciwsłonecznym SPF30 chroni skórę przed promieniowaniem UVA i UVB, jednocześnie ją nawilżając. Jego transparentna konsystencja z niewidocznym wykończeniem sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym wysoką ochronę przeciwsłoneczną. o każdej porze dnia. Formuła niekomedogenna, odpowiednia dla wszystkich karnacji i typów skóry, nawet wrażliwej.

Armani Beauty LUMINOUS SILK

Uwielbiany zarówno przez wizażystów, jak i miłośników piękna, podkład LUMINOUS SILK rozprowadza się jak marzenie i doskonale podkreśla naturalne piękno, nie maskując go. Świetliste, naturalne wykończenie i wszechstronność tego podkładu sprawiły, że stał się on niezbędnym elementem każdej kosmetyczki - Hiromi Ueda, Armani Beauty Global Make-Up Artist.

Obecnie podkład LUMINOUS SILK jest jeszcze lepszy niż kiedykolwiek. Infuzja składników pielęgnacyjnych, takich jak gliceryna, niacynamid i ekstrakt z kwiatów, wzbogaca podkład, który poprawia koloryt skóry i rozświetla cerę, jednocześnie widocznie ujędrniając skórę w miarę upływu czasu. Rozszerzona gama obejmuje teraz 30 świetliste odcienie, dzięki czemu jest bardziej uniwersalna niż kiedykolwiek wcześniej.

Konturowanie twarzy – subtelnie i z umiarem

Konturowanie ma za zadanie podkreślić rysy twarzy, a nie całkowicie je zmienić. Na studniówkę najlepiej sprawdza się delikatne modelowanie – bronzer nałożony pod kości policzkowe, odrobina różu na policzki oraz rozświetlacz na szczyty kości policzkowych, grzbiet nosa i łuk kupidyna. Dzięki temu twarz nabiera świeżości i zdrowego blasku. Warto pamiętać, że w mocnym świetle sali balowej oraz na zdjęciach makijaż może wyglądać mniej intensywnie, dlatego konturowanie powinno być widoczne, ale nadal naturalne.

BENEFIT COSMETICS Hoola Wave - Kremowy bronzer

estsellerowy bronzer Hoola zyskuje kolejną odsłonę - poznaj Hoola Wave, kremowy bronzer od Benefit! Ta miękka jak masło formuła, bez wysiłku wtapia się w skórę, zapewniając naturalne, muśnięte słońcem ciepłe i świeże wykończenie makijażu. Doskonale rozprowadza się na skórze i umożliwia łatwe budowanie efektu - od delikatnego złocistego muśnięcia po pełny brązowy wygląd. A ponieważ blask powinien trwać tak długo, bronzer Hoola Wave jest wodoodporny, odporny na pot i odporny na przenoszenie, zapewniając 12 godzin nieskazitelnego ciepła.

YVES SAINT LAURENT Make Me Blush Bold Blurring Blush - Róż do policzków

Przedstawiamy MAKE ME BLUSH BOLD BLURRING BLUSH - róż do policzków YSL, który redefiniuje pojęcie makijażu. To kolor, pielęgnacja i luksus w jednym. Unikalna formuła z dodatkiem skwalanu i ekstraktu z dzikiej róży dba o Twoją skórę, a jedwabista konsystencja idealnie się z nią stapia, zapewniając komfort i naturalny efekt. Całość dopełnia eleganckie opakowanie inspirowane światem haute couture.

PIXI On-the-Glow SuperGlow - Rozświetlacz nawilżający w sztyfcie

Nawilżający balsam przywracający blask jest idealny, aby zabarwić i rozświetlić skórę bez wysiłku i po jednej aplikacji.

Makijaż oczu – wyraziste spojrzenie w roli głównej

Oczy są najważniejszym elementem makijażu studniówkowego. To właśnie one nadają charakter całej stylizacji. W zależności od preferencji można postawić na klasyczne smoky eyes, delikatne brązy i beże albo bardziej odważne akcenty, takie jak złoto, srebro czy subtelny brokat. Ważne, by kolory współgrały z sukienką i typem urody. Kluczowe jest także dobre roztarcie cieni – ostre linie mogą wyglądać ciężko na zdjęciach. Tusz do rzęs lub sztuczne rzęsy dodadzą spojrzeniu głębi, a dobrze wyrysowana kreska eyelinerem podkreśli kształt oka.

NARS Quad Eyeshadow - Paleta cieni do powiek

Podkreśl swoje spojrzenie i stwórz nieskończoną liczbę możliwości. Wykreuj wyjątkowy styl za pomocą delikatnych i zaskakujących odcieni palety cieni Quad Eyeshadow: brokatowych w tonacji szarobrązowej i różowej lub matowego neutralnego brązu i odcienia niebieskoszarego. Pigmenty zawieszone w unikalnym płynie zapewniają bogaty, intensywny kolor za jednym pociągnięciem.