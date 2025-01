Makijaż na wiosnę 2025. Jakie będą trendy i co będzie w modzie? Kolory, formuły i makijaże

W roku 2023 rządził minimalizm i czyste estetyka. W makijażu królował efekt „clean girl era”, który w połączeniu z trendem "old money" prezentował minimalistyczne podejście do piękna. W 2024 roku świat beauty zerwał z tym wizerunkiem na rzecz całkowicie odmiennego stylu. Można było zauważyć powrót do mody mocnych i graficznych makijażu i stylu na "żonę gangstera", do czego przyłożył się najnowszy serial Netlixa "Griselda". W 2025 trendy będą się mieszać. Dozwolone będzie praktycznie wszystko. Hitem tego sezonu mogą okazać się błyski i metalizujące formuły. Na światowych wybiegach dominuje miks złota. srebra oraz brązu.

Modne kosmetyki na wiosnę 2025

Wiosna to czas odnowy, a nic nie symbolizuje jej lepiej niż dbałość o samą siebie. Nowa rutyna lub produkt do pielęgnacji skóry mogą być doskonałą inspiracją, a kolekcja Catrice Wiosna/Lato 2025 pełna jest zupełnie nowych odkryć.

Pielęgnacja siebie staje się kluczowym elementem codziennego życia, a dbanie o urodę to przyjemny sposób na relaks. Trend Inteligencji Emocjonalnej promuje poprawę nastroju dzięki przyjemnym zapachom i kolorom, które wywołują uśmiech. Siła połączenia umysłu i urody jest niezaprzeczalna i wyraźnie widoczna w tym trendzie. Skin Sophistication udowadnia, że pielęgnacja skóry to nadal źródło inspiracji w branży kosmetycznej. Główne cele pielęgnacji skóry na nowy sezon to: ochrona i troska.

Hybrydowy makijaż wzbogacony o składniki odżywcze zapewnia zdrową, promienną cerę. Pielęgnacja, która daje realne efekty i wzmacnia skórę? Oczywiście! Jeśli szukasz artystycznego akcentu, Magic of Self Expression to trend, który celebruje indywidualność, oferując produkty przystępne cenowo i zachęcające do eksperymentowania z kolorami. Piękno jest dla każdego, a ten trend idealnie to wyraża.

W świecie pełnym zmieniających się trendów, The New Normal przypomina nam o najważniejszych wartościach, które nie ulegają zmianie. Zwiększona świadomośćekologiczna jest głośnym przesłaniem, a kolory inspirowane naturą i błękit oceanu są jednym z głównych akcentów w kolorystyce 2025 roku: Future Dusk. Dla Catrice, którejwartości to zrównoważony rozwój, inkluzywność i innowacje cyfrowe, przyszłość zawsze jest pełna nadziei!

Catrice GLAM & DOLL VOLUME BROWN MASCARA WATERPROOF

Zwiększający objętość tusz do rzęs w idealnym, średnio jasnym, zimnym odcieniu brązu

Zapewnia subtelne, ale efektowne podkreślenie rzęs, idealne do codziennego użytku

Lekka formuła dodaje objętości bez wysiłku, nie sklejając rzęs

i Autor: materiały prasowe Catrice

Catrice UNDER EYE BRIGHTENER SETTING POWDER

Miękki i lekki puder sypki zapewniający natychmiastowy efekt rozświetlonego spojrzenia

Zapobiega powstawaniu zmarszczek i rozjaśnia okolice oczu

Skwalan zapewnia świeży i promienny wygląd

i Autor: materiały prasowe Catrice

Catrice MELT & PLUMP JUICY LIP PLUMPER

Wypełniający balsam do ust z błyszczącym wykończeniem

Kolor, pielęgnacja, połysk i objętość w jednym kliknięciu

Natychmiastowy efekt chłodzenia i wypełnienia ust dzięki mentolowi i peptydowi Maxi-Lip™ marki Sederma

Dostępny w 5 odcieniach

i Autor: materiały prasowe Catrice

Catrice MELTED SUN LIQUID BRONZER

Naturalny matowy bronzer w płynie zapewniający efekt muśniętej słońcem skóry

Miękka, kremowa i łatwa do rozcierania konsystencja o stopniowanym kryciu, która delikatnie wtapia się w skórę.

Wysoce napigmentowana i nawilżająca formuła o przedłużonej trwałości

Dostępny w 3 oszałamiających odcieniach