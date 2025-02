Makijaż na wiosnę 2025 z kultową marką. Formuły, które sprawią, że się z nich zakochasz

W roku 2023 rządził minimalizm i czyste estetyka. W makijażu królował efekt „clean girl era”, który w połączeniu z trendem "old money" prezentował minimalistyczne podejście do piękna. W 2024 roku świat beauty zerwał z tym wizerunkiem na rzecz całkowicie odmiennego stylu. Można było zauważyć powrót do mody mocnych i graficznych makijażu i stylu na "żonę gangstera", do czego przyłożył się najnowszy serial Netlixa "Griselda". W 2025 trendy będą się mieszać. Dozwolone będzie praktycznie wszystko. Hitem tego sezonu mogą okazać się błyski i metalizujące formuły. Na światowych wybiegach dominuje miks złota. srebra oraz brązu.

Swoje nowości na ten sezon zaprezentowała marka PIXI. Wśród gorących nowości marki znajdziemy pisaki do ust, a także bazy w sticku, które pokochają miłośnicy minimalistycznego makijażu ze świetlistym wykończeniem.

Nowości PIXI na wiosnę 2025

ROLL-ON DETOXIFEYE SERUM

Serum przeciw obrzękom pod oczy Roll-On DetoxifEYE od Pixi

Serum pielęgnuje delikatną okolicę oczu – w kontakcie ze skórą natychmiastowo chłodzi i łagodzi obrzęki. Dozowanie kosmetyku ułatwia metalowa kulka, która zwiększa działanie kojące.

Serum po nałożeniu wtapia się w skórę dodając okolicom oczu energii. Pozostawia skórę jędrną i nawilżoną. Produkt został wzbogacony kofeiną, złotem i ogórkiem. To trio składników skutecznie usuwa obrzęki, rewitalizuje i chłodzi. Wzmacniające skórę nawilżenie produktu pochodzi z masła shea, kokosa i kojącego rumianku, dzięki czemu okolice oczu są doskonale przygotowane do dalszych etapów pielęgnacji.

Aplikacja: Stosuj rano i wieczorem. Delikatnie naciskając, rozprowadź produkt od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka oraz pod brwiami. W razie potrzeby powtórz czynność. Delikatnie wklep serum w skórę palcami. Produkt można stosować pod makijaż i do odświeżania makeup-u w ciągu dnia, lub jako serum pod krem pod oczy.

i Autor: materiały prasowe PIXi

On-The-Glow Base

Naturalne, a jednocześnie nieskazitelne wykończenie nigdy nie było łatwiejsze! Ten pielęgnacyjny podkład jest nasycony pigmentem uwydatniającym piękno skóry. Tworzy doskonałą bazę, która za jednym pociągnięciem poprawia i doskonali cerę. Dostępny jest w szerokiej gamie osiemnastu odcieni. Produkt daje efekt cielistego naturalnego wykończenia na całej powierzchni twarzy lub w obszarach, które potrzebują pełniejszego krycia. Zawarte w nim ceramidy i humektanty zapewniają nawilżenie i jedwabistość skóry, a ekstrakty z rokitnika zwyczajnego i owoców dostarczają jej bogactwo przeciwutleniaczy.

Ten podkład to prawdziwa innowacja – łączy jakość formuły z doskonałym wykończeniem. Forma sztyftu umożliwia szybką aplikację , łatwo mieści się do torebki i jest prosty w użyciu! To idealna baza, by osiągnąć jeszcze lepszy wygląd Twojej skóry!

i Autor: materiały prasowe PIXI

Pixi LipBlush ‒ pisak do ust

Wyjątkowo trwała pomadka do ust. Lekki kolor z trwałym pigmentem powstał na bazie wody. Zwężona filcowa końcówka pisaka umożliwia precyzyjną aplikację, co oznacza, że produkt sprawdza się nie tylko jako pomadka, ale może być również używany jako konturówka do ust. Nie rozmazuje się.

Produkt dostępny jest w 5 odcieniach:

Youth-Pastel Pink,

Purity-Nude,

Beauty-Sophisticated Rose,

Happiness-Vibrant Berry,

Love-Classic Red.

Formuła LipBlush została wzbogacona o składniki nawilżające: humektanty i witaminę E. Produkt wyróżnia łatwość jego aplikacji i długotrwały efekt.

i Autor: materiały prasowe PIXI

LipTone – błyszczyk od Pixi reagujący na pH ust

Bogato pigmentowany połysk od Pixi dostosowujący się do indywidualnego pH skóry dostępny w szerokiej gamie odcieni od beżowego po złoty. Błyszczyk zapewnia odżywienie ust i dodaje im blasku. W jego skład wchodzą cenne, nawilżające składniki, takie jak olej z nasion dzikiej róży, masło shea i masło mango. W połączeniu z ultranawilżającą bazą z wegańskiego wosku pszczelego naturalny ekstrakt z mandarynki dodaje odrobinę pikantnego akcentu. Pigment reagujący na pH skóry umożliwia uzyskanie własnego unikalnego odcienia i podbija naturalny kolor ust.

i Autor: materiały prasowe PIXI

Produkty PIXI dostępne są w polskiej Sephorze.