i Autor: materiały prasowe Bobbi Brown

Strefa beauty

Makijaż nigdy nie był prostszy! Rumiane policzki w kilka sekund

Kremowy róż do policzków to kosmetyk, który zrewolucjonizował makijaż. Porzucając pudrowe formuły, kremowe róże oferują naturalny, promienny wygląd, który stapia się ze skórą, dając efekt "drugiej skóry". W tym artykule odkryjemy sekrety kremowych róży do policzków, ich zalety, sposób aplikacji i jak wybrać idealny odcień dla siebie.