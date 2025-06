Makijaż w zgodzie z naturą

Rozświetl swoją cerę: wszystko, co musisz wiedzieć o bazach rozświetlających

Aktualna sytuacja klimatyczna naszej planety, charakteryzująca się coraz gwałtowniejszymi i wyraźniejszymi zmianami, powinna stanowić silny impuls do działania dla każdego z nas. ‘Świat urody’ także nie może pozostać w tej sytuacji obojętny. Kosmetyczne marki stają dziś przed nową misją: muszą tworzyć produkty, które szanują bioróżnorodność, czerpią z darów natury i wpisują się w filozofię wellness przyszłości. Kolekcję KIND by KIKO MILANO zaprojektowano tak, aby makijaż sprawiał przyjemność. Wegańskie formuły kosmetyków zostały przetestowane na skórze wrażliwej, a każdy z nich zawiera co najmniej 91% składników pozyskanych z surowców pochodzenia naturalnego i minimum 62% składników zrównoważonych, czyli biopochodnych, biodegradowalnych lub certyfikowanych przez międzynarodowy organ promujący pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Na uwagę zasługują także zielono-różowe opakowania z falistymi, minimalistycznymi liniami przypominającymi harmonijne kształty typowe dla ogrodów Zen.

Hydra Balm Foundation to odświeżający podkład w płynie. Zapewnia nieskazitelne, promienne wykończenie i krycie od lekkiego do średniego. Skutecznie koryguje przebarwienia i niedoskonałości. Jego wegańska formuła zastała wzbogacona wodą z kwiatu pomarańczy, kwasem hialuronowym i witaminą C. (30 ml/72 zł)

Silky Touch Powder Bronzer to pudrowy bronzer, dający efekt cery muśniętej słońcem. Wysoko pigmentacja umożliwia stopniowanie intensywności krycia od lekkiego po intensywny, a jedwabista konsystencja natychmiast stapia się ze skórą. Wegańska formuła bronzera została wzbogacona wodą z kwiatów pomarańczy, kwasem hialuronowym i witaminą C. (6 g/91 zł)

Silky Touch Duo Blush to podwójny róż do policzków w pudrze. Pięknie wtapia się w skórę, a jego wysoka pigmentacja umożliwia łatwe stopniowanie intensywności krycia. Róż nadaje twarzy ciepły odcień, jednocześnie subtelnie podkreślając jej kontury. Jego wegańska formuła zastała wzbogacona wodą z kwiatu pomarańczy, kwasem hialuronowym i witaminą C. (6 g/91 zł)

Creamy Touch Face Highlighter Stick to rozświetlacz w sztyfcie. Jego kremowa konsystencja doskonale wtapia się w skórę, nadając jej promienne wykończenie. Lekka wegańska formuła kosmetyku wzbogacona została o olej z awokado, kwas hialuronowy i witaminę C. Rozświetlacz jest bardzo łatwy w aplikacji, dzięki czemu sprawdzi się nawet w podróży. (8 g/67 zł)

Glowy Hydra Lip Oil to olejek do ust. Daje efekt mokrego blasku, ma przyjemną, nieklejącą konsystencję i z łatwością rozprowadza się na wargach. Jego wegańska formuła została wzbogacona ekstraktem z granatu. (7 ml/62 zł)

Soft Matte Lipstick to pomadka o matowym wykończeniu, która idealnie pokrywa usta kolorem już za pierwszym pociągnięciem. To intensywny kolor, wyjątkowa przyjemność aplikacji i prawdziwa elegancja w jednym. Wegańska formuła szminki została wzbogacona oliwą z oliwek. (4 g/57 zł)

Volume Mascara to tusz do rzęs zwiększający ich objętość. Płynna, otulająca i mocno napigmentowana konsystencja pozwala podkreślić nawet najkrótsze rzęsy od nasady po same końce bez pozostawiania grudek już za jednym pociągnięciem. Wegańska formuła wzbogacona została wodą różaną i ekstraktem z granatu. (11 ml/ 72 zł)

Soft Touch Eyeshadow Palette to paleta pięciu cieni do powiek o różnych wykończeniach: matowych, perłowych i metalicznych. Sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wieczór. Cienie doskonale stapiają się ze skórą i nie osypują. Ich wegańska formuła wzbogacona została ekstraktem z otrębów pszennych. (4 g/96 zł)

Lasting Eyeliner & Kohl to kredka do oczu do stosowania na linię wodną i zewnętrzną powiek. Łączy wyjątkową wydajność kajalu z trwałością i łatwością stosowania eyelinera. Wegańska formuła kosmetyku wzbogacona została ekstraktem zrumianku pospolitego i woskiem z nasion słonecznika. (0,35 g/48 zł)

High Definition Eyeliner to eyeliner w płynie, dokonały do wykonywania precyzyjnych graficznych linii. Ma intensywnie czarny kolor i utrzymuje się nawet do 12 godzin. Wegańska formuła eyelinera została wzbogacona ekstraktem z kwiatu rumianku i wodą kwiatową z pomarańczy słodkiej. (4,5 ml/57 zł)

Deining Eyebrow Pencil to kredka do brwi ze szczoteczką – idealny kosmetyk do rozczesywania, wypełniania i modelowania brwi precyzyjnymi pociągnięciami. Kredka jest mocno napigmentowana, ale pozwala na stopniowe krycie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Jej wegańska formuła została ekstraktem z rumianku i woskiem z nasion słonecznika. (1,08 g/43 zł)

