Makijażowe nowości na wiosnę. Sephora Collection zaprasza do świata kolorów

Sephora Collection - więcej niż tylko marka własna

To, co wyróżnia Sephora Collection, to przede wszystkim bliska współpraca z ekspertami Sephory i wnikliwa obserwacja rynku kosmetycznego. Dzięki temu, marka doskonale wyczuwa potrzeby klientów i błyskawicznie reaguje na zmieniające się trendy. W ofercie znajdziemy więc wszystko, czego potrzebujemy do stworzenia zarówno klasycznego, jak i awangardowego makijażu.

Podążanie za trendami - zawsze na czasie!

Sephora Collection to prawdziwy kameleon, który bezbłędnie odzwierciedla aktualne trendy w makijażu. Od palet cieni w modnych kolorach, przez rozświetlacze dające efekt "glass skin", po matowe pomadki w odważnych odcieniach – marka oferuje produkty, które pozwolą Ci stworzyć look prosto z wybiegów. Co więcej, Sephora Collection często wypuszcza limitowane edycje inspirowane najnowszymi trendami, dzięki czemu możesz eksperymentować z nowymi stylami bez obaw o nadmierne obciążenie budżetu.

Jakościowe formuły - piękno i pielęgnacja w jednym

Kosmetyki Sephora Collection to nie tylko piękne kolory i modne opakowania, ale przede wszystkim wysoka jakość i dbałość o skład. Marka stawia na formuły, które są przyjazne dla skóry, często wzbogacone o składniki nawilżające, odżywcze i ochronne. Możemy więc cieszyć się pięknym makijażem, jednocześnie dbając o kondycję naszej cery.

SEPHORA COLLECTION Instant Bronzing Drops - Kropelki brązujące

Formuła nie zawiera składników samoopalających, błyskawiczne kropelki brązujące SEPHORA COLLECTION nadają cerze efekt opalenizny w mgnieniu oka. Lekkie jak serum, można je zmieszać z kremem na dzień lub podkładem dla łatwej, równomiernej aplikacji. Wystarczy kilka kropelek, aby uzyskać spersonalizowany efekt zdrowej i opalonej cery, od złocistego blasku po intensywną opaleniznę. Efekt jest tymczasowy i można go usunąć podczas demakijażu.

i Autor: materiały prasowe Sephora

SEPHORA COLLECTION Palette Blush Blush Blush - Paleta róży do policzków

Nakładaj warstwowo, mieszaj i przekształcaj swoje róże do woli. Paleta róży SEPHORA COLLECTION zapewnia trzy różne wykończenia i tekstury, aby zwielokrotnić możliwości makijażu. Wewnątrz: kremowy róż z połyskiem glowy, intensywnie matowy róż w pudrze oraz trzeci perłowy róż w pudrze, idealny do toppingu. Róże można używać osobno lub łącząc je czy też nakładając warstwowo w dowolnej kolejności, aby stworzyć swój własny, spersonalizowany look.

i Autor: materiały prasowe Sephora

SEPHORA COLLECTION Blush & Go - Róż w płynie z matowym efektem

Dzięki praktycznemu aplikatorowi z gąbeczką typu fun, trudno poprzestać na jednej aplikacji. Jeden, dwa, trzy lub więcej... Formułę można w pełni stopniować, aby uzyskać efekt o intensywności, którą zmieniasz w zależności od nastroju. Produkt jest dostępny w 6 odcieniach, od palisandru, przez głęboki burgund, aż po ceglastą czerwień. Wszystkie odcienie można ze sobą mieszać, aby uzyskać spersonalizowany efekt różu. Zalety produktu: Blush & Go można stosować zarówno na policzki, jak i usta. Nie powoduje ich wysuszenia, podkreśla naturalny odcień ust i pozostawia na nich kolorowy woal z efektem wygładzenia.