Makijażowe nowości od jednej z najbardziej znanych marek beauty! Ich produkty zna każdy

Poznaj cztery nowości od Maybelline NY, które dodadzą Ci pewności siebie i podkreślą Twój letni styl!
1. Baza pod makijaż: Grippy Serum
To więcej niż klasyczna baza pod makijaż. Grippy Serum to połączenie pielęgnacji i makijażu – formuła z kompleksem nawilżającym i przyczepną konsystencją sprawia, że podkład trzyma się skóry przez wiele godzin, bez efektu ważenia czy ścierania. Idealny start dla makijażu, który musi przetrwać cały dzień (i noc!).
2. Podkład Super Stay Lumi Matte
Lumi Matte to podkład, który łączy trwałość do 24h z naturalnym, świetlistym wykończeniem. Nie zatyka porów, nie tworzy maski, a jednocześnie skutecznie kryje niedoskonałości. Sprawdzi się zarówno podczas gorącego dnia na polu namiotowym, jak i nocnych koncertów pod sceną.
3. Tusz do rzęs Colossal Bubble
Poznaj Maybelline Colossal Bubble – tusz do rzęs, który daje naprawdę pełny efekt bez ciężaru i grudek. Jego lekka, innowacyjna formuła w połączeniu ze spiralną szczoteczką sięga do każdej rzęsy, podkreślając spojrzenie naturalną objętością. I to wszystko bez osypywania czy rozmazywania, które mogłoby Cię zawieść. Efekt? Pełniejsze rzęsy nawet do 24 godzin – idealne na cały dzień pełen wyzwań i niezapomnianych chwil!
4. Lifter Glaze – balsam, który dba o Twoje usta i nadaje im naturalny blask
Dla wszystkich, którzy kochają pełne i lśniące usta, Lifter Glaze to prawdziwa perełka. Ten balsam to coś więcej niż tylko błyszczyk – jego formuła z kwasem hialuronowym intensywnie nawilża i wygładza, dzięki czemu usta wyglądają zdrowo i pełniej już od pierwszej aplikacji. Możesz używać go solo, by podkreślić naturalne piękno albo nałożyć na ulubioną pomadkę, by zyskać efekt soczystych, przyciągających spojrzenia ust.