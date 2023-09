Maksymalnie wydłużone rzęsy. Objętość ponad 200 proc. Tusz do rzęs, która nada spojrzeniu zmysłowości

Tusz do rzęs to absolutna podstawa makijażu. Nawet osoby, które na co dzień nie malują się, często podkreślają oczy właśnie przy pomocy mascary. To bardzo prosty sposób na optyczne powiększenie oka i sprawienie, że nasze spojrzenie będzie bardziej wyraziste i przyciągające uwagę. Historia tuszu do rzęs sięga czasów antycznych. Już w starożytności, Egipcjanki do podkreślenia rzęs stosowały między innymi mieszaniny sadzy, oliwy i białka. W czasach nam bliższych pierwszy tusz do rzęs wypuścił na rynek Eugene Rimmel, który w 1860 roku wyprodukował kosmetyk oparty na sproszkowanym węglu i wodzie.

Zobacz również: To 6 najgorszych błędów popełnianych przez Polaków w higienie osobistej. Sprawdź, który z nich popełniasz!

Dzisiaj, nawet osoby, które na co dzień nie malują się, często podkreślają oczy właśnie przy pomocy maskary. To bardzo prosty sposób na optyczne powiększenie oka i sprawienie, że nasze spojrzenie będzie bardziej wyraziste i przyciągające uwagę. Tusz do rzęs, który idealnie wydłuża i pogrubia rzęsy dodając przy tym naszemu spojrzeniu głębi i uwodzicielskiego wykończenia, to zdecydowanie marzenie wielu kobiet.

Nowy tusz do rzęs od marki Clinique

Natychmiastowo zwiększ objętość rzęs. Tusz do rzęs zwiększający objętość rzęs Clinique High Impact High-Fi™ wzmacnia rzęsy, natychmiast zwiększając ich objętość o 230%. Lekka żelowa formuła jest pełna drobnych, wymiarowych włókien, które osadzają się na rzęsach przy każdym przeciągnięciu, zwiększając ich objętość do maksimum. Ultra-intensywne pigmenty zapewniają super nasycony kolor i efekt już po jednej aplikacji. Innowacyjna szczoteczka High-Def Wave Brush ma faliste włosie, które rozczesuje i pokrywa każdą rzęsę, a także precyzyjną końcówkę, która z łatwością chwyta i definiuje małe kąciki rzęs. Odżywcza mieszanka olejków kokosowego, arganowego i moringa sprawia, że rzęsy stają się mocniejsze, bardziej miękkie i wyglądają zdrowiej. Formuła przetestowana przez okulistów jest bezpieczna dla wrażliwych oczu i osób noszących soczewki kontaktowe.

i Autor: Materiały prasowe Clinique