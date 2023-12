Maksymalny dla minimalistek! Nowoczesny krem, który łączy długotrwałe nawilżanie ze skuteczną ochroną UV

Skóra naszej twarzy jest naga. Codziennie potrzebuje odpowiedniego nawilżenia, ale i ochrony – to zainspirowało ekspertów CeraVe do stworzenia dermokosmetyku, który łączyłby jej nawilżanie, wzmacnianie bariery ochronnej z zabezpieczaniem przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych w jednym produkcie.

Po pierwsze: filtry

Nawilżający Krem do Twarzy SPF 30 od CeraVe holistycznie opiekuje się naszą skórą. Dzięki zawartości filtrów chroni ją przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dziś już wiemy, że to one są odpowiedzialne za przyspieszone starzenie się skóry, za jej wiotczenie, powstawanie zmarszczek i przebarwień. Warto również pamiętać, że choć promieniowanie UVB jest najsilniejsze latem, to UVA dociera do nas przez cały rok - także w chłodne miesiące i pochmurne dni. Formuła produktu zapobiega się osadzaniu cząsteczek zanieczyszczeń na skórze. Codzienne stosowanie ochrony UV powinno być więc złotym standardem każdej rutyny pielęgnacyjnej.

Po drugie: 3 kluczowe ceramidy

Skuteczne filtry to nie wszystko. Nawilżający Krem do Twarzy SPF 30 od CeraVe ma silne właściwości pielęgnacyjne. Dzięki recepturze powstałej przy współpracy z ekspertami odbudowuje barierę lipidową skóry i przywraca jej elastyczność. I jest w tym ponadprzeciętnie skuteczny! Zawiera bowiem 3 kluczowe ceramidy, identyczne z tymi, jakie produkuje nasz organizm. Ceramidy to związki chemiczne z grupy lipidów, z kolei lipidy stanowią do 50% naturalnej bariery skóry. Gdy ich ubywa skóra wygląda starzej i jest bardziej podatna na podrażnienia. Regularne stosowanie produktów z ceramidami wzmacnia naturalne funkcje ochronne naskórka, jego barierę ochronną, a do tego daje długotrwały efekt optymalnego, wyczuwalnego nawilżenia.

Po trzecie: niacynamid i technologia MVE

W składzie kremu znajduje się też niacynamid - słynny składnik, który normalizuje pracę gruczołów łojowych, ma właściwości łagodzące, kojące i antybakteryjne. W formule nie zabrakło też wiążącego wodę kwasu hialuronowego oraz witaminy E - silnego przeciwutleniacza, który pomaga zabezpieczać skórę przed negatywnym działaniem wolnych rodników. Co ważne, wszystkie aktywne składniki kremu, dzięki zastosowaniu technologii MVE, są uwalniane stopniowo, pilnując długotrwałego nawilżania, nawet do 24 godzin. A CeraVe jest jedyną marką na rynku kosmetycznym, której produkty mają formuły oparte na tej technologii.

Idealny dla minimalistek

Nawilżający Krem do Twarzy SPF 30 od CeraVe łączy zalety dwóch kosmetyków w jednym. Przy czym zawiera tylko niezbędne składniki. Jest wolny od drażniących substancji zapachowych i substancji, które mogłyby działać komedogennie (nie zatyka porów). Ma delikatną formułę, lekką i nietłustą, szybko się wchłania. I jest bardzo poręczny, zamykany higienicznie za pomocą wygodnej pompki. Jak wszystkie dermokosmetyki z portfolio marki jest odpowiedni dla skóry wymagającej i wrażliwej.

i Autor: Materiały prasowe CeraVe